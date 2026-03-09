US-Märkte brechen weiter ein
Ölpreis auf Zweijahreshoch – Diesel auf Vierjahreshoch! Wie bitter wird es noch?
Der Ölmarkt steht unter Strom. Der Krieg im Nahen Osten treibt die Preise hoch, die Marke von 100 $ ist überschritten. Für viele Experten eine gefährliche Höhe für die US-Wirtschaft. Die US-Indizes brechen weiter ein!
- Ölpreis schießt auf über 100$ durch Golfkrieg.
- US-Indizes stürzen: Futures stark im Minus!!!!
- Spritpreise steigen deutlich; Diesel 2,10€/l .
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Der Ölpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Getrieben vom Krieg im Nahen Osten haben die Notierungen zum Wochenauftakt ihren Höhenflug noch einmal beschleunigt. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate verteuerte sich um rund 18 Prozent auf mehr als 108 Dollar je Barrel und übersprang damit erstmals seit Juli 2022 wieder die Marke von 100 Dollar.
Auch die internationale Referenzsorte Brent Crude legte kräftig zu. Der Preis für ein Barrel Brent kletterte um etwa 16 Prozent auf über 107 Dollar. Der Anstieg verdeutlicht die enorme Dynamik am Ölmarkt: Zu Jahresbeginn hatte US-Rohöl noch weniger als 60 Dollar je Barrel gekostet. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate hat in der vergangenen Woche einen historischen Preissprung verzeichnet. Der Preis legte um mehr als 35 Prozent zu – der größte Wochenanstieg seit dem Start des Terminhandels mit dem Kontrakt im Jahr 1983.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!