Produzent fährt die Kapazität hoch und hat die nächste Mine bereits im Fokus!

der globale Silbermarkt steht aktuell an einem entscheidenden Punkt, da kurzfristige Rücksetzer den Preis unter Druck setzen, aber fundamentale Treiber weiterhin für Aufwärts-Potenzial sprechen. Die physische Versorgung bleibt angespannt, da die Nachfrage nach Silber – insbesondere aus industriellen Sektoren wie Photovoltaik, Elektromobilität und Elektronik – die Mine- und Recyclingproduktion übersteigt. Für 2026 wird ein strukturelles Marktdefizit erwartet, bei dem die Nachfrage das Angebot um Millionen Unzen übersteigt, was auch das Angebot aus Lagerbeständen weiter reduziert und Preisunterstützung liefert.

Gleichzeitig bleibt Investorennachfrage trotz Volatilität stark, da Silber wegen seiner doppelten Rolle als industrielles Metall und Inflationsschutz attraktiv bleibt. Viele Banken und Research-Häuser haben ihre Preisprognosen für 2026 angehoben und sehen volatile, aber insgesamt robuste Durchschnittspreise.

Kurzfristige Schwankungen, etwa durch einen starken US-Dollar, Zinsängste oder Gewinnmitnahmen, können Rücksetzer auslösen oder fortsetzen. Dennoch stützen strukturelle Faktoren wie technologische Nachfrage, geopolitische Unsicherheit und langwierige Lieferengpässe die Perspektive eines potenziellen mittelfristigen Aufwärtstrends. Über längere Zeiträume könnten Effizienzsteigerungen und Substitution gewisse industrielle Risiken mildern, doch bleibt Silber langfristig in einem knappen Marktumfeld.

Umso wichtiger ist es daher Unternehmen zu finden, die auch in schwierigen Marktphasen, das Potential haben zu performen. Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) überzeugte mit starken Q3 Zahlen. Doch der aktive Produzent profitiert nicht nur von steigenden Metallpreisen, sondern schafft es durch gezielte operative Maßnahmen zusätzlich seine Produktion Schritt für Schritt auszubauen.

Produzent Sierra Madre Gold & Silver schafft die Voraussetzungen für eine deutliche Wertsteigerung!

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ist aktuell aus mehreren Gründen für Anleger und Marktbeobachter besonders spannend: Das Unternehmen hat den kommerziellen Betrieb am La-Guitarra-Komplex in Mexiko zum 1. Januar 2025 aufgenommen und arbeitet seitdem daran, Durchsatz, Betriebssicherheit und Flexibilität schrittweise zu erhöhen. Damit ist die Story greifbarer als bei vielen reinen Explorationsgesellschaften. Denn es gibt bereits eine laufende Produktion, eine vorhandene Aufbereitungsanlage und mehrere operative Optimierungsmöglichkeiten innerhalb desselben Projektkomplexes.

Operative Basis: La Guitarra liefert den Ausgangspunkt!

La Guitarra ist die bestehende Produktionsbasis von Sierra Madre (WKN: A3CM97). Der Komplex verfügt über eine genehmigte Untertagemine sowie eine vorhandene Aufbereitungsanlage mit einer aktuellen Kapazität von rund 500 Tonnen pro Tag. Für Investoren ist das wichtig, weil der Ausbaunicht auf der grünen Wiese beginnen muss, sondern auf einer bereits laufenden Infrastruktur aufsetzt.

Zum Komplex gehören unter anderem die Untertagebereiche Guitarra und Coloso. Hinzu kommen weitere Zonen wie Nazareno, die sukzessive vorangebracht werden. Dadurch hängt die operative Perspektive nicht nur an einem einzelnen Abbaubereich, sondern an mehreren möglichen Entwicklungsachsen innerhalb desselben Systems.

Q3-2025: belastet, aber profitabel!

Die gemeldeten Zahlen für das dritte Quartal 2025 zeigen ein bereits belastbares operatives Fundament. Sierra Madre (WKN: A3CM97) berichtete für Q3-2025 einen Umsatz von rund 5,5 Mio. US-Dollar sowie einen Bruttogewinn von rund 1,7 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig wies das Management darauf hin, dass das Quartal noch von wetterbedingten Stromunterbrechungen, während einer ungewoehnlich langen Regenzeit beeinflusst war.

Quartalsdaten zu Umsatz, AgEq-Verkauf und AISC. Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Gerade deshalb sind diese Zahlen relevant. Sie wurden trotz externer Störfaktoren erreicht. Ein stärkeres Folgequartal ist aus heutiger Sicht eine plausible operative Erwartung.

Expansion 2026/2027: mehr Durchsatz, mehr Planbarkeit!

Mit dem operativen Update vom 17. Februar 2026 hat Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) die nächsten Ausbauschritte am La-Guitarra-Komplex konkretisiert. In einer ersten Stufe soll die bestehende Kapazität auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag steigen. In einer zweiten Stufe wird eine Erweiterung auf 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag angestrebt. Das Unternehmen verbindet diese Planung mit Investitionen in Ausrüstung, Materialfluss und Infrastruktur.

Erweiterungs- und Prozessinfrastruktur am La-Guitarra-Komplex. Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Das ist aus operativer Sicht schlüssig. Ein Produzent mit laufender Anlage, vorhandenem Personalstamm und genehmigter Infrastruktur versucht nicht bei null zu starten, sondern den bestehenden Betrieb effizienter und widerstandsfähiger zu machen. Dazu passt auch der geplante Einsatz eines Backup-Stromsystems, das die Versorgung vor der nächsten Regenzeit stabiler machen soll.

Coloso und Nazareno: zusätzliche operative Hebel im selben Komplex!

Ein weiterer Pluspunkt ist die Entwicklung mehrerer produktiver oder produktionsnaher Zoneninnerhalb von La Guitarra. Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hatte bereits im Frühjahr 2025 den Start des Untertageabbaus bei Coloso gemeldet. Später folgten Hinweise auf weitere Arbeiten und Ausrüstungsmaßnahmen für Nazareno. Für die betriebliche Steuerung kann das wichtig sein, weil mehrere Zonen die Flexibilität im Minenplan verbessern und die Abhängigkeit von einzelnen Abbaubereichen reduzieren können.

Ob und in welchem Umfang sich das in höheren Ausbeuten, stabileren Durchsätzen undbesseren Margen niederschlägt, muss die operative Entwicklung zeigen. Die Störungslage wirkt jedoch heute deutlich besser adressiert als noch in der frühen Restart-Phase.

Del Toro: interessanter nächster Schritt - aber klar unter Vorbehalt!

Besondere Aufmerksamkeit verdient die vereinbarte Akquisition der Del-Toro-Mine. Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hat hierzu am 17. Dezember 2025 eine definitive Vereinbarung mit First Majestic Silver bekanntgegeben. Del Toro ist für den Kapitalmarkt interessant, als: möglicher Hebel, der das Profil von Sierra Madre mittelfristig erheblich erweitern könnte.

Kapitalmarkt: zusätzliche Sichtbarkeit durch Top-50-Auszeichnung!

Positiv für die Wahrnehmung am Markt ist zudem die Aufnahme in die Top 50 der TSX Venture Exchange 2026. Solche Auszeichnungen ersetzen keine Fundamentalanalyse, sie zeigen jedoch, dass Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) 2025 bei Kursentwicklung und Marktkapitalisierung deutlich an Sichtbarkeit gewonnen hat. Das kann den Kreis potenzieller Marktteilnehmer vergrößern und die Aufmerksamkeit für operative Fortschritte erhöhen.

Fazit: Starke Produktionsbasis und Wachstumsperspektiven durch La Guitarra, Coloso, Nazareno und Del Toro!

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) verfügt mit La Guitarra bereits über eine laufende Produktionsbasis und verbindet diese mit einer nachvollziehbaren Expansionsstrategie. Vorhandene Anlage, laufender Betrieb, Ausbau der Kapazität sowie die Entwicklung weiterer Bereiche innerhalb des Komplexes ergeben zusammen ein Profil, das für einen Produzenten in dieser Größenordnung beachtlich ist.

Die zentrale Aussage für Anleger lautet daher nicht, dass hier bereits alle Risiken ausgeräumt wären. Vielmehr zeigt Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) derzeit eine Reihe konkret belegbarer operativer Fortschritte. Gelingt es dem Unternehmen, die Produktion stabil weiterzuentwickeln, die Ausbauziele planmäßig umzusetzen und perspektivisch auch Del Toro erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, könnte sich das Unternehmensprofil weiter schärfen. Genau darin liegt die Attraktivität dieser Story.

