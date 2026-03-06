Deutz Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 06.03.2026

Mit einer Performance von -5,18 % musste die Deutz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Deutz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,18 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,27 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -13,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutz eine positive Entwicklung von +27,64 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,57 % geändert.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,69 % 1 Monat -4,89 % 3 Monate +34,27 % 1 Jahr +93,81 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -1,88 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,81 %.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.