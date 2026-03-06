WHO-Stiftung kündigt Zusammenarbeit mit Lilly an, um Gesundheitssysteme für die Adipositasbehandlung zu stärken

Fettleibigkeit ist eines der dringendsten globalen Gesundheitsprobleme. Im Jahr 2022 sind weltweit mehr als 2,5 Milliarden Erwachsene und über 390 Millionen Kinder und Jugendliche übergewichtig, wobei jeder achte Mensch weltweit mit Adipositas lebt, deren Prävalenz sich bei Erwachsenen seit 1990 verdoppelt hat.

GENEVA, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Die WHO-Stiftung gab eine Zusammenarbeit mit Eli Lilly and Company bekannt, die darauf abzielt, die globalen Bemühungen der WHO-Stiftung zur Bewertung und Stärkung der Gesundheitssysteme für die Adipositasprävention und -versorgung zu unterstützen.

Lilly stellt der WHO-Stiftung bis 2029 1,68 Millionen Dollar zur Verfügung, um die Bemühungen zur Stärkung der Gesundheitssysteme für die Adipositasbehandlung zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit ist eine Antwort auf die wachsende Notwendigkeit, Adipositas als Priorität im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Entwicklung anzugehen und die Systeme zu stärken, die für eine gerechte und nachhaltige Reaktion in ressourcenbegrenzten Umgebungen erforderlich sind. Ziel dieser Initiative ist es, den Zugang zu Frühdiagnose, Beratung und Pflege zu ermöglichen, die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen der Fettleibigkeit zu verringern und dieses globale Gesundheitsrisiko zu mindern.

„Die Bekämpfung der Fettleibigkeit in großem Maßstab erfordert mehr als einzelne Programme. Sie erfordert Gesundheitssysteme, die darauf vorbereitet sind, über den gesamten Lebensverlauf hinweg zu reagieren", sagte Anil Soni, Chief Executive Officer der WHO-Stiftung. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es um die Bemühungen der WHO-Stiftung, die Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, die Lücken zu diagnostizieren und die notwendige Architektur aufzubauen, indem sie den Ländern hilft, evidenzbasierte Strategien zu integrieren, Ausbildungsstandards zu entwickeln, um das Gesundheitspersonal auszustatten, und die Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, eine gerechte, stigmafreie Versorgung für alle Altersgruppen über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten."

„Menschen, die mit Fettleibigkeit leben, verdienen es, die Pflege zu erhalten, die sie brauchen, um diese Krankheit zu überwinden und damit verbundene gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden. Durch die Unterstützung von Maßnahmen, die den Gesundheitssystemen helfen, Fettleibigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren, wollen wir das weltweite Fortschreiten dieser Krankheit verlangsamen", sagte Patrik Jonsson, Executive Vice President und President von Lilly International. „Die Zusammenarbeit von Lilly mit der WHO-Stiftung wird den Ländern helfen, Versorgungslücken zu bewerten, die primäre Gesundheitsversorgung zu stärken und Wege für Prävention und Versorgung in ressourcenbeschränkten Gebieten zu entwickeln, in denen der Bedarf am größten ist."