Natus erweitert die Verfügbarkeit von EEG-Auswertungen auf Expertenniveau mit der weltweiten Einführung des KI-Analyse-Tools autoSCORE

Mit der Einführung auf dem US-Markt im August 2024 für routinemäßige EEG-Untersuchungen konnten US-Neurologieteams als erste die Vorteile von autoSCORE nutzen, das durch ein in Norwegen von Holberg EEG entwickeltes Deep-Learning-Modell, das mit 30.000 von Experten gekennzeichneten EEG-Aufzeichnungen trainiert wurde, die Anforderungen an klinische Ressourcen und Personal entlastete. autoSCORE wird exklusiv mit der Software Natus NeuroWorks angeboten und ist von der FDA 510(k) für eine erweiterte Indikation zugelassen, die routinemäßige EEG-, LTM- und ambulante EEG-Untersuchungen umfasst. Es hat auch die CE-Kennzeichnung für den europäischen Markt und andere internationale Märkte erhalten.

MIDDLETON, Wisconsin, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated hat die weltweite Markteinführung des Analyse-Tools autoSCORE bekannt gegeben. Damit wird das erste KI-Modell verfügbar, das automatische und umfassende klinische EEG-Auswertungen ermöglicht und dabei eine Genauigkeit bietet, die der von medizinischen Experten entspricht.

„Die Entwicklung des ersten KI-Modells, das klinische EEGs auf dem Niveau der weltweit führenden Experten interpretieren kann, ist ein entscheidender Moment sowohl für Natus als auch für den Bereich der Neurodiagnostik", sagte Chris Landon, CEO von Natus Neuro. „Wir sind stolz darauf, diese bahnbrechende Innovation nun Gesundheitsdienstleistern weltweit zur Verfügung zu stellen und damit unsere Mission voranzutreiben, den Zugang für Patienten zu verbessern und durch innovative Neuro-Lösungen lebensverändernde Ergebnisse zu erzielen."

Frühe Anwender begrüßten das Vertrauen, das autoSCORE durch seine Fähigkeit vermittelt, über herkömmliche Spike- und Anfallsdetektoren hinauszugehen, mehrere klinisch relevante Anomalien zu bewerten und Studienbewertungen zu liefern, um Gesundheitsdienstleistern mitzuteilen, ob eine EEG-Untersuchung normal oder abnormal ist. Sie fühlten sich auch durch das geschlossene KI-Modell sicher, das Konsistenz und Sicherheit gewährleistet.

„Die Zusammenarbeit von Menschen mit intelligenten Maschinen ist zu einem grundlegenden Merkmal eines erfolgreichen klinischen Entscheidungsunterstützungssystems geworden", sagte Dr. Ram Mohan Sankaraneni, Facharzt für Neurologie und Mitglied der American Epilepsy Society und der American Academy of Neurology. „(autoSCORE) ist ein zuverlässiger Kollege, der eine zweite Meinung liefern kann ... ein leistungsstarker Weg zu schnelleren Interventionen."

Die visuelle EEG-Auswertung gilt als Goldstandard für die Feststellung von Anomalien, kann jedoch die Ressourcen der Abteilung belasten. Die KI-gestützte autoSCORE-Anwendung wurde entwickelt, um Teams eine effizientere und konsistentere Analyse von EEG-Daten zu ermöglichen.

INFORMATIONEN ZU NATUS

Natus genießt das Vertrauen von Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt als Anbieter von Lösungen zur Untersuchung, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Gehirns und der Nervenbahnen. Die erstklassigen Natus-Lösungen, einschließlich Service, Support vor Ort und Schulungen, ermöglichen es Ärzten, ihren Versorgungsstandard zu verbessern und die Ergebnisse und Lebensqualität der Patienten zu steigern. Weitere Informationen über Natus finden Sie unter natus.com/neuro.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Lisa Schuler

Telefon: +1 612 528-1332

E-Mail: lisa.schuler@natus.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2926890/autoSCORE_Global_Chris_Landon.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926889/autoSCORE_Sankaraneni_Quote.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2477077/5838090/Natus_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/natus-erweitert-die-verfugbarkeit-von-eeg-auswertungen-auf-expertenniveau-mit-der-weltweiten-einfuhrung-des-ki-analyse-tools-autoscore-302707063.html