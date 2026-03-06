JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen und den Management-Aussagen zu 2026 von 48 auf 42 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Aktie des Werbevermarkters wurde auf "Overweight" belassen. Er habe nun das avisierte "organische Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich" berücksichtigt und das zugleich in Aussicht gestellte "weitgehend stabile bereinigte Ebitda", schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 33,60EUR auf Tradegate (06. März 2026, 19:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



