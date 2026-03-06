JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen und den Management-Aussagen zu 2026 von 48 auf 42 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Aktie des Werbevermarkters wurde auf "Overweight" belassen. Er habe nun das avisierte "organische Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich" berücksichtigt und das zugleich in Aussicht gestellte "weitgehend stabile bereinigte Ebitda", schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 33,60EUR auf Tradegate (06. März 2026, 19:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte