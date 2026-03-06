Teradyne Aktie mit heftigem Kursrutsch - -8,02 % - 06.03.2026

Mit einer Performance von -8,02 % musste die Teradyne Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Teradyne Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,02 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Teradyne ist ein führender Anbieter von automatisierten Testlösungen für die Elektronik- und Halbleiterindustrie. Das Unternehmen bietet Testsysteme für Halbleiter, drahtlose Produkte, Speicher und SoC an. Es ist ein bedeutender Akteur im globalen Markt und profitiert von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitertechnologien. Hauptkonkurrenten sind Advantest, National Instruments und Keysight Technologies. Teradyne überzeugt durch innovative Testtechnologien und starke Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Teradyne-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +49,95 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Teradyne auf +54,49 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,10 % geändert.

Teradyne Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,52 % 1 Monat +12,03 % 3 Monate +49,95 % 1 Jahr +153,16 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,37 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KLA Corporation, Keysight Technologies und Co.

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,87 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -2,39 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.