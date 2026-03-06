Börsen Update USA - 06.03. - Dow Jones schwach -1,14 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.397,56 PKT und fällt um -1,14 %.

Top-Werte: Boeing +3,26 %, Johnson & Johnson +0,33 %, Amgen +0,22 %, Chevron Corporation +0,14 %, Microsoft -0,04 %

Flop-Werte: American Express -2,56 %, 3M -2,32 %, Caterpillar -2,14 %, JPMorgan Chase -2,08 %, Goldman Sachs Group -1,76 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.772,56 PKT und fällt um -0,95 %.

Top-Werte: Marvell Technology +8,49 %, Palantir +5,13 %, Broadcom +2,85 %, Costco Wholesale +2,27 %, Diamondback Energy +2,00 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,54 %, Arm Holdings -4,04 %, Lam Research -3,98 %, Dexcom -3,90 %, Monolithic Power Systems -3,48 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.754,36 PKT und fällt um -1,10 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +5,46 %, Palantir +5,13 %, Kroger +4,24 %, Bunge Global +3,91 %, Boeing +3,26 %

Flop-Werte: Teradyne -8,03 %, Cooper Companies -7,99 %, BlackRock -7,67 %, Southwest Airlines -7,44 %, Ares Management Registered (A) -6,57 %