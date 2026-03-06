    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Russland will Flüssiggas von Europa nach Asien umlenken

    Foto: Stringer - dpa

    MOSKAU (dpa-AFX) - Russische Unternehmen werden nach Angaben der Regierung in Moskau in Kürze einen Teil ihrer Flüssiggaslieferungen von Europa nach Asien umleiten. Die Unternehmen wollten nicht auf weitere Sanktionen aus Brüssel warten und orientierten sich nach Osten um, sagte der für Energiefragen zuständige Vizeregierungschef Alexander Nowak. Als mögliche Partner für langfristige Verträge nannte er Indien, Thailand, die Philippinen und China.

    Wegen des Iran-Krieges sind die Gaspreise zuletzt deutlich gestiegen. Da der Schiffsverkehr im Persischen Golf durch den Krieg eingeschränkt und auch die Zukunft der Öl- und Gasförderung in dieser Region derzeit ungewiss ist, reagierten die Weltmärkte mit heftigen Preisausschlägen auf die Rohstoffe.

    Putin hatte bereits Wende gen Osten angedeutet

    Vor diesem Hintergrund hatte Kremlchef Wladimir Putin bereits am Donnerstag in einem Interview mit dem Staatsfernsehen angedeutet, die Wende gen Osten zu erwägen. Es öffneten sich nun neue Märkte. Daher sei es vielleicht besser, sofort die Lieferungen nach Europa einzustellen, sagte der russische Staatschef.

    Auf diese Anweisung Putins habe die Regierung nun im Gespräch mit den Unternehmen beschlossen, dass "ein Teil des Umfangs von Flüssiggas, der heute nach Europa und auf die europäischen Märkte geht, auf andere Märkte umorientiert wird, wo es jetzt Bedarf gibt und konstruktive, pragmatisch Beziehungen mit uns aufgebaut werden", sagte Nowak.

    Die Beziehungen zwischen Russland und der EU sind wegen des von Putin seit 2022 geführten Kriegs in der Ukraine stark belastet. Die EU hat Sanktionen gegen Russland verhängt, die der Kreml als "Wirtschaftskrieg" bezeichnet hat. Gaslieferungen sind stark zurückgegangen - allerdings hat Europa im vergangenen Jahr immer noch Flüssigerdgas im Wert von 7,4 Milliarden Euro aus Russland importiert. Ab November 2027 will die EU russische Gaseinfuhren völlig verbieten./bal/DP/jha




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
