    Kreise

    Boeing vor chinesischem Großauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max

    Boeing vor chinesischem Großauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    SEATTLE (dpa-AFX) - Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing steht Kreisen zufolge vor einem Mega-Auftrag aus China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, winkt dem Konzern einer der größten Verkäufe seiner Geschichte. Eine Bestellung von 500 Flugzeugen des Typs 737 Max solle bekannt gegeben werden, wenn US-Präsident Donald Trump zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit 2017 nach Peking reise. Es werde zudem über einen Verkauf von Großraumflugzeugen verhandelt, darunter etwa 100 Boeing 787 Dreamliner und 777X-Jets, sagten die Personen. Diesbezüglich seien auf dem Gipfel aber noch keine Aussagen zu erwarten. Die Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt um rund drei Prozent zu.

    Boeing gab gegenüber Bloomberg keinen Kommentar ab, während das chinesische Handelsministerium außerhalb der regulären Geschäftszeiten nicht auf eine Anfrage der Agentur um Stellungnahme reagierte. Auch das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf die Anfrage um Stellungnahme, wie Bloomberg berichtete.

    Die Flugzeuge von Boeing dürften der Agentur zufolge eine wichtige Rolle in einem Handelsabkommen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Trump spielen. Der US-Staatschef plant Ende März einen Besuch in China für das Treffen, wobei Xi voraussichtlich später im Jahr nach Washington reisen wird./jha/ck

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 197,4 auf Tradegate (06. März 2026, 19:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +3,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,83 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +38,59 %/+50,19 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
    Kreise Boeing vor chinesischem Großauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max
