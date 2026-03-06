Trump hat mitgeteilt, dass es nur eine bedingungslose Kapitulation des Iran einen Deal ermögliche - daraufhin explodierte der Ölpreis über 90 Dollar (WTI). Warum stieg der Ölpreis nach Trumps Aussage stark an? Weil damit ein "Deal" eben unmöglich gemacht wird: das Regime im Iran kann nicht bedingungslos kapitulieren, weil das der sichere Tod seiner Mitglieder wäre nach all den Gräueltaten, die man verübt hat. Also rückt ein Ende des Krieges in immer weitere Ferne - denn ein Aufstand der Bevölkerung zeichnet sich überhaupt nicht ab. Da nur durch einen Luftkrieg keine Kapitulation erreicht werden kann, müsste es also folglich Bodentruppen geben. Heute miserable US-Arbeitsmarktdaten, dazu der steigende Ölpreis - die Zeit läuft gegen Trump..

Hinweise aus Video:

https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

2. Aktien aus Europa und Asien durch Iran-Krieg besonders gefährdet

Das Video "Iran-Krieg: Trump geht all-in - Ölpreis explodiert! " sehen Sie hier..