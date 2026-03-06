    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Marktgeflüster

    Iran-Krieg: Trump geht all-in - Ölpreis explodiert!

    Warum stieg der Ölpreis nach Trumps Aussage stark an? Weil damit ein "Deal" eben unmöglich gemacht wird

    Trump hat mitgeteilt, dass es nur eine bedingungslose Kapitulation des Iran einen Deal ermögliche - daraufhin explodierte der Ölpreis über 90 Dollar (WTI). Warum stieg der Ölpreis nach Trumps Aussage stark an? Weil damit ein "Deal" eben unmöglich gemacht wird: das Regime im Iran kann nicht bedingungslos kapitulieren, weil das der sichere Tod seiner Mitglieder wäre nach all den Gräueltaten, die man verübt hat. Also rückt ein Ende des Krieges in immer weitere Ferne - denn ein Aufstand der Bevölkerung zeichnet sich überhaupt nicht ab. Da nur durch einen Luftkrieg keine Kapitulation erreicht werden kann, müsste es also folglich Bodentruppen geben. Heute miserable US-Arbeitsmarktdaten, dazu der steigende Ölpreis - die Zeit läuft gegen Trump..

    Fugmann's Trading Woche - Rabatt bis 09.03.2026
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

    2. Aktien aus Europa und Asien durch Iran-Krieg besonders gefährdet

     

    Das Video "Iran-Krieg: Trump geht all-in - Ölpreis explodiert! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
