Inovance und China Unicom starten Universe Ecosystem Co-Creation Platform

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 haben Inovance und China Unicom die „Universe Ecosystem Co-Creation Platform" vorgestellt und damit eine neue Phase ihrer strategischen Zusammenarbeit eingeläutet. Die Plattform soll Fähigkeiten und Ressourcen erschließen und die atomaren Fähigkeiten von China Unicom in vier Kerngeschäftsbereichen mit den besonderen Fähigkeiten der Ökosystempartner integrieren.

Diese Zusammenarbeit basiert auf einem gemeinsamen Verständnis des Trends zur industriellen Intelligenz. Die Plattform wird die robusten Netzwerk-, Cloud- und Rechenressourcen von China Unicom auf IT- und CT-Seite sowie das fundierte Fachwissen von Inovance in den Bereichen industrielle Steuerung, Antriebssysteme, Softwarelösungen und umfangreiche industrielle Daten (DT) auf OT-Seite vollständig integrieren. Durch komplementäre Fähigkeiten und ein offenes Ökosystem wollen beide Parteien ein industrielles Wertschöpfungssystem aufbauen, das einen nahtlosen Datenfluss, agile Anwendungsinnovationen und intelligente Closed-Loop-Entscheidungsprozesse ermöglicht und End-to-End-Services für die intelligente Modernisierung in verschiedenen Branchen bietet – von Konnektivität und Computing bis hin zu szenariobasierter Intelligenz.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die zentralen Herausforderungen von Fertigungsunternehmen, wie Datensilos und Schwierigkeiten bei der IT/OT-Integration, systematisch anzugehen und neue Produktionsmodelle zu schaffen, die flexibler, effizienter und intelligenter sind.

Die industrielle drahtlose Kommunikation ist eine Schlüsseltechnologie für den Aufbau vollständig vernetzter Fabriken und die Erreichung von Flexibilität in der Fertigung. Die von Inovance eigenständig entwickelte Hochleistungs-Funkkommunikationslösung INO AIR hat ihre zuverlässige Leistung in mehreren komplexen industriellen Szenarien unter Beweis gestellt. Auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses der technologischen Entwicklung werden China Unicom und Inovance eine enge Zusammenarbeit in der Forschung und Innovation in Spitzenbereichen wie der industriellen Funkkommunikation durchführen und gemeinsam neue Anwendungen und Lösungen für die Integration von 5G-A, 6G und industriellen Netzwerken erforschen. Durch die Vertiefung der Zusammenarbeit wollen beide Seiten zur Reife zukünftiger industrieller Kommunikationstechnologien und zur Sammlung von Best Practices in der Branche beitragen, die Prosperität und den Fortschritt des gesamten industriellen Ökosystems aktiv fördern und damit eine äußerst praktische „chinesische Lösung" für die digitale Transformation der globalen Fertigung bereitstellen.

Informationen zu Inovance:

Die Inovance Group wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung mit einem Gesamtumsatz von 5,2 Milliarden im Jahr 2024. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Shenzhen, China.

Das Produktportfolio umfasst Niederspannungs-Frequenzumrichter, Mittelspannungs-Frequenzumrichter, Servoantriebe und -motoren, intelligente Steuerungen, Industrieroboter, Wechselrichter für Elektrofahrzeuge, Lichtbahn-Umrichter und industrielles Internet.

