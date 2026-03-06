Elmos Semiconductor Aktie - Kurs auf Talfahrt - 06.03.2026

Die Elmos Semiconductor Aktie ist bisher um -5,58 % auf 137,00€ gefallen. Das sind -8,10 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Elmos Semiconductor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 137,00€, mit einem Minus von -5,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Elmos Semiconductor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +41,19 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -7,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Elmos Semiconductor +47,01 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,02 % 1 Monat +25,31 % 3 Monate +41,19 % 1 Jahr +106,82 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Von DAX bis Dow Jones geraten Standard- wie Technologiewerte dies- und jenseits des Atlantiks spürbar unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,87 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -6,77 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -5,38 %. ON Semiconductor verliert -6,15 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -3,31 %.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.