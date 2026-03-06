    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA erlauben Handel mit venezolanischem Gold

    USA erlauben Handel mit venezolanischem Gold
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA lockern ihre Sanktionen gegen Venezuelas Goldsektor und erlauben wieder den Handel. "Alle Transaktionen [.] im Zusammenhang mit der Ausfuhr oder dem Handel mit Gold venezolanischen Ursprungs zur Einfuhr in die Vereinigten Staaten [.] sind erlaubt", hieß es in einer veröffentlichten Lizenz des US-Finanzministeriums.

    US-Firmen dürfen das Gold demnach importieren, in den Vereinigten Staaten raffinieren und anschließend weiterverkaufen oder exportieren. Verträge müssen jedoch dem US-Recht unterliegen, zudem gelten Berichtspflichten für die Unternehmen. Die Genehmigung umfasst Geschäfte mit dem staatlichen venezolanischen Bergbauunternehmen Minerven. Die Lizenz erlaubt keinen Goldabbau oder Investitionen in die Goldproduktion in Venezuela.

    Die USA hatten den venezolanischen Goldsektor in den vergangenen Jahren mit Sanktionen belegt, um die Regierung des gestürzten autoritären Präsidenten Nicolás Maduro von Deviseneinnahmen abzuschneiden. Venezuela verfügt über bedeutende Goldreserven in den Beständen seiner Zentralbank und große Vorkommen im Süden des Landes. Der Sektor ist aber von illegalem Bergbau, Militärnetzwerken und bewaffneten Gruppen geprägt, weshalb die Produktion lange begrenzt blieb.

    Venezuela befindet sich nach Maduros Sturz im Umbruch

    Das südamerikanische Land befindet sich seit dem Sturz Maduros Anfang des Jahres in einer Phase des politischen Umbruchs. Die USA und die Übergangsregierung unter der früheren Vizepräsidentin Delcy Rodríguez vereinbarten inzwischen die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, um wirtschaftliche Erholung und politische Stabilisierung zu unterstützen.

    Neben Gold verfügt Venezuela auch über die größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. US-Regierungsvertreter und venezolanische Behörden sprechen seit Wochen über eine stärkere Zusammenarbeit beim Ausbau der Öl- und Rohstoffproduktion. US-Präsident Donald Trump will die riesigen Ölvorkommen Venezuelas zugunsten der USA nutzen. Dazu gehört auch die Kontrolle über den Rohöl-Verkauf./ppz/DP/jha




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    USA erlauben Handel mit venezolanischem Gold Die USA lockern ihre Sanktionen gegen Venezuelas Goldsektor und erlauben wieder den Handel. "Alle Transaktionen [.] im Zusammenhang mit der Ausfuhr oder dem Handel mit Gold venezolanischen Ursprungs zur Einfuhr in die Vereinigten Staaten [.] sind …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     