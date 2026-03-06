    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach Drohnenangriffen

    Italien schickt Marineschiff nach Zypern

    ROM/NIKOSIA (dpa-AFX) - Italien hat angesichts der jüngsten Drohnenangriffe auf Zypern ein Marineschiff in Richtung der Mittelmeerinsel geschickt. Die Fregatte habe den Hafen der süditalienischen Hafenstadt Tarent verlassen und solle in wenigen Tagen das Gebiet von Zypern erreichen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. An Bord befinden sich etwa 160 Besatzungsmitglieder.

    In der Nacht zum Montag hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern getroffen. Ein Regierungssprecher in London bestätigte, dass ein Hangar getroffen worden sei. Dabei seien jedoch nur minimale Schäden entstanden. Es handelte sich den Angaben zufolge um eine Drohne vom Typ Shahed, die aber nicht vom Iran aus gestartet worden sei.

    Aus Solidarität mit Zypern haben mehrere europäische Staaten ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Frankreich hat nach zyprischen Regierungsangaben bereits eine Fregatte ins östliche Mittelmeer verlegt und plant, Luftabwehr- und Anti-Drohnen-Systeme auf die Insel zu bringen. Neben Italien hat auch Spanien angekündigt, Schiffe in die Region zu entsenden./rme/DP/jha





