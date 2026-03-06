Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Boeing
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 1
Performance 1M: -4,96 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 2
Performance 1M: +4,43 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 3
Performance 1M: +7,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Fundamentale Stärke NVIDIAs (Data-Center-Dominanz, hohe Bruttomarge, Lieferketten-Sicherheit) spricht für weiteres Wachstum; Charttechnisch offen, mit diskutierten Zielen von ca. 170$ bis 229$. Regulatorische/geopolitische Risiken (H200-Exportlimit nach China) werden genannt. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht konkret genannt. Beitrag 1: Nvidia investiert nicht weiter in Anthropic/OpenAI.
American Express
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 4
Performance 1M: -15,39 %
Amazon
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +9,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Langfristig bullish durch KI-Strategie (OpenAI-Deal bis zu 50 Mrd. USD, AWS-Ausbau, Spanien-Investitionen) und institutionelle Käufe (ARK), gleichzeitig aber belastet durch AWS-Ausfälle und Nahost-Risiken. Kurs zuletzt ca. 189,00 EUR, Wochensicht +6,35%. 14-Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig angegeben.
