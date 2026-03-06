Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lam Research
Tagesperformance: -6,14 %
Platz 1
Performance 1M: -5,64 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 2
Performance 1M: +4,68 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 3
Performance 1M: +12,30 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 4
Performance 1M: +29,18 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 5
Performance 1M: +6,16 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 6
Performance 1M: -2,42 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 7
Performance 1M: +11,33 %
Intel
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 8
Performance 1M: -4,02 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 9
Performance 1M: -10,68 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 10
Performance 1M: +25,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Vom wallstreetONLINE-Forum stützt sich das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (MSTR) auf gemischte, sachliche Aussagen. Kernpunkte: BTC-Käufe durch MSTR; bei fallenden BTC-Kursen erschwert sich die Akkumulation. mNAV über 1 wird als Kaufkraft-Argument diskutiert. Iran-Krieg wird thematisiert, liefert aber keine klare fundamentale Prognose. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Western Digital
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 11
Performance 1M: +3,32 %
Analog Devices
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 12
Performance 1M: +3,27 %
Palantir
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 13
Performance 1M: +27,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Belegbare Aussagen: 137% Wachstum im US Commercial Segment; Fokus auf skalierbare kommerzielle Verträge statt Abhängigkeit von Regierungsaufträgen (Beitrag 4). Geopolitische Krisen könnten Orders stützen; Maven-Systeme/ Regierungsaufträge gelten als Wachstumsimpuls (Beitrag 2). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt; kein konkreter Wert vorhanden.
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 14
Performance 1M: +37,84 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 15
Performance 1M: -15,67 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 16
Performance 1M: -7,68 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 17
Performance 1M: +3,73 %
Intuit
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 18
Performance 1M: +12,69 %
Shopify
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 19
Performance 1M: +22,49 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 20
Performance 1M: +2,21 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 21
Performance 1M: -1,78 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 22
Performance 1M: -6,46 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 23
Performance 1M: +7,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Fundamentale Stärke NVIDIAs (Data-Center-Dominanz, hohe Bruttomarge, Lieferketten-Sicherheit) spricht für weiteres Wachstum; Charttechnisch offen, mit diskutierten Zielen von ca. 170$ bis 229$. Regulatorische/geopolitische Risiken (H200-Exportlimit nach China) werden genannt. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht konkret genannt. Beitrag 1: Nvidia investiert nicht weiter in Anthropic/OpenAI.
Paychex
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 24
Performance 1M: +4,23 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 25
Performance 1M: +16,15 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 26
Performance 1M: +16,01 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 27
Performance 1M: +0,71 %
