Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Teradyne
Tagesperformance: -11,12 %
Tagesperformance: -11,12 %
Platz 1
Performance 1M: +12,03 %
Performance 1M: +12,03 %
Cooper Companies
Tagesperformance: -7,99 %
Tagesperformance: -7,99 %
Platz 2
Performance 1M: -4,43 %
Performance 1M: -4,43 %
Corning
Tagesperformance: -7,97 %
Tagesperformance: -7,97 %
Platz 3
Performance 1M: +19,90 %
Performance 1M: +19,90 %
BlackRock
Tagesperformance: -7,44 %
Tagesperformance: -7,44 %
Platz 4
Performance 1M: -8,25 %
Performance 1M: -8,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BlackRock
wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BlackRock ist überwiegend vorsichtig bis negativ. In den letzten 14 Tagen gab es deutliche Kursverluste, teils über 50% vom Höchstkurs; heute ca. -3%. Ursachen diskutiert: Private-Credit-Marktschwierigkeiten und mögliche Bitcoin-Korrelation. Einige diskutieren Einstieg, andere bleiben skeptisch; sachliche Kurs- und Fundamentaldaten dominieren.
Generac Holdings
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 5
Performance 1M: +28,92 %
Performance 1M: +28,92 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -6,46 %
Tagesperformance: -6,46 %
Platz 6
Performance 1M: -8,14 %
Performance 1M: -8,14 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,38 %
Tagesperformance: -6,38 %
Platz 7
Performance 1M: -6,04 %
Performance 1M: -6,04 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,34 %
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 8
Performance 1M: +4,68 %
Performance 1M: +4,68 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -6,19 %
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 9
Performance 1M: -21,53 %
Performance 1M: -21,53 %
Applied Materials
Tagesperformance: -6,07 %
Tagesperformance: -6,07 %
Platz 10
Performance 1M: +12,30 %
Performance 1M: +12,30 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 11
Performance 1M: +6,08 %
Performance 1M: +6,08 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 12
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 13
Performance 1M: -15,69 %
Performance 1M: -15,69 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: -5,48 %
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 14
Performance 1M: +2,12 %
Performance 1M: +2,12 %
Intel
Tagesperformance: -5,34 %
Tagesperformance: -5,34 %
Platz 15
Performance 1M: -4,02 %
Performance 1M: -4,02 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -5,30 %
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 16
Performance 1M: +17,36 %
Performance 1M: +17,36 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,17 %
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 17
Performance 1M: -10,68 %
Performance 1M: -10,68 %
Vistra
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 18
Performance 1M: +19,93 %
Performance 1M: +19,93 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 19
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 20
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 21
Performance 1M: +33,76 %
Performance 1M: +33,76 %
Kroger
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 22
Performance 1M: +13,43 %
Performance 1M: +13,43 %
Boeing
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 23
Performance 1M: -4,96 %
Performance 1M: -4,96 %
Palantir
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 24
Performance 1M: +27,16 %
Performance 1M: +27,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Belegbare Aussagen: 137% Wachstum im US Commercial Segment; Fokus auf skalierbare kommerzielle Verträge statt Abhängigkeit von Regierungsaufträgen (Beitrag 4). Geopolitische Krisen könnten Orders stützen; Maven-Systeme/ Regierungsaufträge gelten als Wachstumsimpuls (Beitrag 2). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt; kein konkreter Wert vorhanden.
News Registered (B)
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 25
Performance 1M: +3,02 %
Performance 1M: +3,02 %
Bunge Global
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 26
Performance 1M: +0,89 %
Performance 1M: +0,89 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 27
Performance 1M: +3,35 %
Performance 1M: +3,35 %
Intuit
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 28
Performance 1M: +12,69 %
Performance 1M: +12,69 %
ServiceNow
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 29
Performance 1M: +23,14 %
Performance 1M: +23,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: KI-Angst scheint vorbei; Fundamentals bleiben stark (Umsatz >20 %, Pipeline 13 Mrd$, Nvidia-Partnerschaft, Now Assist). Technisch wichtig: 120$ Support, Ausbruch über 130$ könnte Abwärtstrend brechen und Richtung 150$ (ggf. 180$) führen; 5 Mrd$ Rückkauf dient als Boden. Erste Ziele um 124–135$, 150–180$ werden diskutiert. 14-Tage-Kursentwicklung nicht numerisch genannt.
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 30
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 31
Performance 1M: -11,98 %
Performance 1M: -11,98 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 32
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Paychex
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 33
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 34
Performance 1M: +8,67 %
Performance 1M: +8,67 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 35
Performance 1M: -2,80 %
Performance 1M: -2,80 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 36
Performance 1M: +16,15 %
Performance 1M: +16,15 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 37
Performance 1M: +0,71 %
Performance 1M: +0,71 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 38
Performance 1M: +10,83 %
Performance 1M: +10,83 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 39
Performance 1M: +30,42 %
Performance 1M: +30,42 %
American Water Works
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 40
Performance 1M: +11,06 %
Performance 1M: +11,06 %
