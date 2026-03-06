    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Tote

    Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Tote
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz sind nach libanesischen Angaben am Freitag erneut mehrere Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff in Nabi Sheet im Osten des Landes neun Menschen getötet wurden. 17 weitere seien verletzt worden. Von Israels Militär gab es dazu zunächst keine Angaben.

    Bei weiteren Angriffen in der Hauptstadt Beirut wurden nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet. Drei weitere seien verletzt worden.

    Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Das israelische Militär reagiert seitdem mit umfangreichen Luftangriffen im Libanon. Im Laufe des Tages flog Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben vor allem in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Angriffe, weitere Attacken meldete die Armee nicht.

    Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete darüber hinaus von einem Angriff auf Madschdal Schams im Süden des Landes. Dabei seien neun Menschen getötet worden. Die Opfer gehörten demnach alle einer Familie an. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder.

    Aus Sicherheitskreisen hieß es zudem, dass auch ein Posten der UN-Beobachtermission Unifil unter israelischen Beschuss geraten sei. Dabei soll es Opfer gegeben haben. Details waren zunächst jedoch nicht bekannt. Auch Unifil selbst äußerte sich zunächst nicht. Zunächst war nicht klar, woher der Beschuss kam. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

    Zuvor hatte das libanesische Gesundheitsministerium bereits gemeldet, dass seit der jüngsten Eskalation im Libanon mehr als 200 Menschen im Land getötet wurden./arj/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Tote Bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz sind nach libanesischen Angaben am Freitag erneut mehrere Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff in Nabi …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     