    Baku wirft Teheran geplante Terroranschläge vor

    Foto: Jan Woitas - dpa

    BAKU (dpa-AFX) - Der Geheimdienst der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Terroranschläge verhindert. Zur Destabilisierung der Lage seien Angriffe auf die Ölpipeline Baku - Tiflis - Ceyhan, die Botschaft Israels in Aserbaidschan, eine Synagoge und einen hohen jüdischen Geistlichen im Land vorbereitet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag unter Berufung auf eine Mitteilung des Geheimdienstes.

    Demnach schmuggelten iranische Staatsbürger mehrere Sprengsätze ins Land, darunter auch einen Container mit knapp acht Kilogramm des Militärsprengstoffs C4. Baku macht dafür die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich.

    Der Iran hat auf die seit der vergangenen Woche laufenden massiven Angriffe Israels und der USA mit dem Beschuss von Nachbarländern geantwortet. Zunächst traf es neben Israel vor allem die Staaten in der Golfregion, in denen das US-Militär Stützpunkte unterhält. Am Donnerstag klagte aber auch Irans nördlicher Nachbar Aserbaidschan über einen Drohnenangriff auf einen Flughafen. Der Staatschef in Baku, Ilham Aliyev, sprach von einem Terrorangriff und versetzte die Streitkräfte seines Landes in Einsatzbereitschaft. Aserbaidschan beteiligt sich nicht an den Attacken gegen den Iran./bal/DP/jha





    dpa-AFX
