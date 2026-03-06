Baku wirft Teheran geplante Terroranschläge vor
BAKU (dpa-AFX) - Der Geheimdienst der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Terroranschläge verhindert. Zur Destabilisierung der Lage seien Angriffe auf die Ölpipeline Baku - Tiflis - Ceyhan, die Botschaft Israels in Aserbaidschan, eine Synagoge und einen hohen jüdischen Geistlichen im Land vorbereitet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag unter Berufung auf eine Mitteilung des Geheimdienstes.
Demnach schmuggelten iranische Staatsbürger mehrere Sprengsätze ins Land, darunter auch einen Container mit knapp acht Kilogramm des Militärsprengstoffs C4. Baku macht dafür die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich.
Der Iran hat auf die seit der vergangenen Woche laufenden massiven Angriffe Israels und der USA mit dem Beschuss von Nachbarländern geantwortet. Zunächst traf es neben Israel vor allem die Staaten in der Golfregion, in denen das US-Militär Stützpunkte unterhält. Am Donnerstag klagte aber auch Irans nördlicher Nachbar Aserbaidschan über einen Drohnenangriff auf einen Flughafen. Der Staatschef in Baku, Ilham Aliyev, sprach von einem Terrorangriff und versetzte die Streitkräfte seines Landes in Einsatzbereitschaft. Aserbaidschan beteiligt sich nicht an den Attacken gegen den Iran./bal/DP/jha
Ende nächster Woche Öl bei 98 Dollar und der DAX runter auf 22.500 Punkte?
Dadurch stauen sich die Schiffe in der Straße von Hormus.
Mit dem Entzug des Versicherungsschutzes haben die führenden Schiffsversicherer eine zusätzliche "Blockade" errichtet. Sieben der führenden Haftpflicht-Versicherer der Reederei-Branche, die im Verband IGP&I organisiert sind, haben angesichts der Militärschläge gegen den Iran die Deckung von Kriegsschäden in der Golf-Region ausgesetzt .