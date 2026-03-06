Huawei bringt FAN-Lösung der nächsten Generation auf den Markt

„Bis 2025 wird KI vom Konzept zum großflächigen Einsatz übergegangen sein und die ISP-Branche grundlegend verändern", sagte York Yue, Vizepräsident von Huawei und CEO des Geschäftsbereichs ISP & Media, in seiner Eröffnungsrede. „ Intern treibt sie die Netzwerkautomatisierung, Intelligenz und betriebliche Effizienz voran; extern ermöglicht sie höherwertige B2B-Dienste und neue Monetarisierungsmodelle ." Yue betonte außerdem, dass ISPs entschlossen handeln, KI in ihre Kernstrategie integrieren und sich so positionieren müssen, dass sie in der intelligenten Welt nachhaltiges Wachstum erzielen können.

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei ein ISP-Branchenforum zum Thema „KI verändert ISPs und treibt das Wachstum im B2H- und B2B-Bereich voran". Huawei stellte auf der Veranstaltung seine Next Generation FAN-Lösung vor, die KI und rein optische Technologien nutzt, um Kernnetzwerkfunktionen für globale Internetdienstanbieter in der intelligenten Welt aufzubauen, mit dem Ziel, ihnen dabei zu helfen, neues Geschäftspotenzial zu erschließen.

KI + All-Optical Home Broadband: Aufbau von Smart Homes der nächsten Generation

Smart Homes umfassen verschiedene Anwendungen wie Cloud-Gaming, 8K-UHD-Video-Streaming und Remote-Konferenzen. Diese stellen höhere Anforderungen an die Geschwindigkeit, Stabilität und O&M-Effizienz von Breitbandanschlüssen für Privathaushalte. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Huawei seine Next Generation FAN-Lösung auf den Markt gebracht. Diese Lösung basiert auf KI und einer koordinierten Architektur aus Geräten, Edge und Cloud und bietet ein umfassendes Service-System mit intelligenter Planung, Konnektivität, Diensten und Betrieb und Wartung. Sie soll ISPs dabei helfen, neues Wachstumspotenzial zu erschließen, indem sie das Nutzererlebnis verbessert.

Für die Heimkonnektivität nutzt die Next Generation FAN-Lösung die ONTs der OptiXstar EG-Serie von Huawei, um die folgenden drei intelligenten Funktionen bereitzustellen:

Intelligente Konnektivität: Diese Funktion ermöglicht die automatische Umschaltung zwischen Frequenzbändern und liefert Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten von über 2.000 Mbit/s. Damit bietet sie eine Abdeckung für das gesamte Zuhause und nahtlose Leistung für anspruchsvolle Aufgaben wie Cloud-Gaming und 8K-UHD-Videostreaming. Intelligente Dienste: Wi-Fi ist mit KI-Algorithmen integriert, um die Bedingungen in Innenräumen genau zu identifizieren und die Sicherheit zu Hause zu gewährleisten. Intelligente Wartung und Betrieb: Dank Selbstdiagnose- und Selbstoptimierungsfunktionen können die Geräte Fehler automatisch erkennen und beheben, um eine reibungslosere und effizientere Netzwerkleistung zu gewährleisten.

Für die Erkennung von Heimdiensten verwendet die Lösung OLTs der Serie MA5800T, die über ein KI-gesteuertes Verkehrsmanagement verfügen und dedizierte Netzwerkpfade für verschiedene intelligente Dienste mit maßgeschneiderten SLA-Garantien bieten. Dies ermöglicht eine zuverlässige Leistung für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Unterhaltung und Remote-Meetings.