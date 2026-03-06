Lam Research Aktie crasht -6,83 % - 06.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Lam Research Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,83 % im Minus. Der Kursrückgang der Lam Research Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,83 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lam Research-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,74 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Lam Research Aktie damit um -15,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lam Research auf +21,33 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,46 % geändert.

Lam Research Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,42 % 1 Monat -6,51 % 3 Monate +32,74 % 1 Jahr +148,34 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,29 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Lam Research Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.