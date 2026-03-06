MindWalk stellt B Cell Llama(TM) vor — eine Nanobody-Discovery-Plattform für das bispezifische und zelltherapeutische Zeitalter

AUSTIN, TX / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ: HYFT), ein Bio-Native-KI-Unternehmen, gab heute B Cell Llama bekannt — eine Plattform zur Entdeckung von VHH-Nanobodies: den eindomänigen Antikörperfragmenten, die zunehmend als ideale molekulare Bausteine für bispezifische Antikörper, multispezifische Therapeutika und CAR-T-Zelltherapien anerkannt werden. Allein der Umsatz mit bispezifischen Antikörpern soll bis 2030 voraussichtlich 50 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei der breitere Zelltherapiemarkt weitere zweistellige Milliardenbeträge hinzufügt. B Cell Llama wurde entwickelt, um Partnern zu helfen, diese Chance mit besserem Ausgangsmaterial und KI-gestützter Präzision in jedem Schritt des Discovery-Prozesses zu nutzen.

„VHH-Nanobodies lösen das molekulare Engineering-Problem, das die bispezifische und multispezifische Arzneimittelentwicklung so lange so schwierig gemacht hat. B Cell Llama erweitert unsere Flaggschiff-Plattform B Cell Select in die spezifische Biologie der vom Lama abgeleiteten Eindomänen-Antikörper und fügt dem breiteren MindWalk-Ökosystem, das die Weiterentwicklung von über 15 Molekülen in die Klinik über unsere Technologien unterstützt hat, eine dedizierte VHH-Fähigkeit hinzu. Was die Plattform auszeichnet, ist die Möglichkeit, LensAI über den gesamten Discovery-Prozess zu legen: die Zielselektion vor Beginn der Immunisierung zu steuern, Kandidaten nach vorhergesagter Funktion zu selektieren und multispezifische Konstrukte in silico zu evaluieren, bevor ein einziges Molekül im Labor gebaut wird.“

Dr. Jennifer Bath, Chief Executive Officer, MindWalk Holdings Corp.

Peer-reviewte Validierung

Die Ankündigung wird durch eine in Biomacromolecules (American Chemical Society, 2026) veröffentlichte Studie untermauert, die von MindWalk im Rahmen einer förderfinanzierten Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Eindhoven und dem Radboud University Medical Center durchgeführt wurde. Drei Ergebnisse der Studie veranschaulichen, was modulares VHH-Design leisten kann: