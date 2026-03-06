AKTIEN IM FOKUS
Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle haben am Freitag nach einem Medienbericht ihre teils deutlichen Gewinne abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Zudem zog der Bericht den gesamten US-Techsektor mit nach unten. Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte, dass der Softwarekonzern und der KI-Chatbot-Entwickler OpenAI ihre gemeinsamen Pläne zur Erweiterung eines Vorzeige-Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz aufgegeben haben, gaben Oracle um 0,5 Prozent nach. Der Nasdaq 100 büßte zuletzt 1,4 Prozent ein.
Anleger dürften angesichts der Begründung beunruhigt sein, denn es hieß, dass sich die Verhandlungen über die Finanzierung und die Anforderungsänderungen von OpenAI zu sehr in die Länge gezogen hätten.
Aus Kreisen hieß es, dass dadurch Meta die Möglichkeit zum Einstieg habe und KI-Chiphersteller Nvidia die Gespräche zwischen der Facebook-Mutter und dem Bauträger unterstütze. Meta reagierten kaum und gaben um 2,4 Prozent nach. Nvidia verloren zuletzt 3,0 Prozent.
Die Planänderungen unterstreichen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die Komplexität des Baus von KI-Rechenzentren, deren Kosten auf mehrere zehn Milliarden Dollar geschätzt würden und die die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Partnern erforderten./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 152,9 auf Lang & Schwarz (06. März 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,01 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +60,04 %/+95,96 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Tja, derzeit bekommt halt alles, was irgendwer mit Software assoziiert, eins auf den Deckel.
Da Papier schwingt noch bis mindestens 155 € durch. Dann kommt ein begrenzter Rebound.