    TCL inspiriert ganz Italien mit einer OOH-Kampagne zum Thema Olympische Winterspiele und Markenaktivierungen

    MAILAND, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, hat in Mailand eine groß angelegte OOH-Kampagne gestartet, um die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 zu feiern. Mit Werbung an mehr als 30 stark frequentierten Standorten und Hunderten von Platzierungen in ganz Mailand und den umliegenden Verkehrsknotenpunkten wird die Kampagne während der gesamten Dauer der Olympischen Winterspiele laufen, wobei ausgewählte Platzierungen bis Ende März nach Abschluss der Paralympischen Spiele fortgesetzt werden.

    Tower of Municipal Technical Services, Milan

    Als Austragungsort der Olympischen Winterspiele wird Mailand unzählige Touristen begrüßen, die sich die Wettkämpfe live ansehen wollen. TCL möchte die Botschaft der Kampagne „Inspire Greatness" einem globalen und lokalen Publikum vermitteln und die Marke mit dem Gemeinschaftsgeist, dem Ehrgeiz und den menschlichen Geschichten in Verbindung bringen, die im Mittelpunkt der Olympischen Winterspiele stehen.

    In ganz Mailand sind die Bilder von TCL entlang der Hauptverkehrsadern, auf Sightseeing-Bussen, in U-Bahn-Stationen und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten zu sehen, darunter die Hauptbahnhöfe von Mailand, die Flughäfen Malpensa und Linate sowie darüber hinaus in Venedig und Verona. Eine der auffälligsten Installationen der Kampagne ist eine Werbetafel, die auf dem 90 Meter hohen Turm der städtischen technischen Dienste im Zentrum von Mailand angebracht ist und eine starke visuelle Präsenz in der Skyline der Stadt schafft.

    „Das Thema unserer OOH-Kampagne und unserer Erlebnisse dreht sich ganz um ‚Inspiring Greatness' – und das gilt nicht nur für die Athleten, die an den Olympischen Winterspielen teilnehmen, sondern für uns alle, die wir es wagen, Grenzen zu überschreiten", so Stefan Streit, CMO von TCL Europe. „Unsere Präsenz in ganz Mailand soll den Geist dieses großen Sportereignisses in unseren Alltag bringen."

    Öffentliche Erlebnisse im Herzen wichtiger Städte

    TCL Edelweiss Land, Milan

    Über die Sichtbarkeit im Außenbereich hinaus lädt TCL das Publikum auch dazu ein, sich durch öffentliche Erlebnisse in Mailand mit der Marke auseinanderzusetzen. Am Mailänder Hauptbahnhof hat TCL das TCL Edelweiss Land ins Leben gerufen, eine kreative Ausstellung auf der Piazza Duca d'Aosta. Die Installation ist bis zum 22. Februar täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, erstreckt sich über 500 Quadratmeter und bietet Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Innovationen von TCL wie den TCL SQD-Mini LED TV X11L auszuprobieren.

