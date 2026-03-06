    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen geben nach - Iran-Krieg, Arbeitsmarkt und KI belasten

    Wirtschaft - US-Börsen geben nach - Iran-Krieg, Arbeitsmarkt und KI belasten
    Foto: New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen waren angesichts der Sorge vor den Folgen des Iran-Kriegs am Freitag erneut im Rückwärtsgang. Der Dow schloss bei 47.502 Punkten 1,0 Prozent im Minus, an der Nasdaq ging es für die 100 wichtigsten Titel 1,5 Prozent nach unten auf 24.643 Indexpunkte, und der breite gefasste S&P-500 war mit 6.740 Punkten am Ende des Tages 1,3 Prozent schwächer.

    Neben den steigenden Energiepreisen und Befürchtungen, die Inflation könnte dadurch anziehen, kam am Freitag auch noch ein schwacher Arbeitsmarktbericht dazu. Und schließlich machen auch noch Befürchtungen vor einer Kreditklemme die Runde - was viele Investoren offenbar dazu verleitet, ihre Assets zu Bargeld zu machen. Dementsprechend wurden Papiere von Blackrock massenweise abgestoßen und gaben um die sieben Prozent nach, auch der Bitcoin war am Freitag erneut im Rückwärtsgang und sank um satte vier Prozentpunkte auf 58.650 Euro pro Stück.

    Für weitere Nervosität sorgt weiterhin die KI-Thematik: Nachdem Oracle und OpenAI ihre Pläne für ein neues Rechenzentrum in Texas vorerst abgesagt haben, gaben die Aktien von Chipherstellern deutlich nach.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker unterwegs: Ein Euro kostete 1,1613 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8611 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.171 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 143,16 Euro pro Gramm.

    Und der Ölpreis steigt weiter stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 92,84 US-Dollar, das waren 8,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Börsen geben nach - Iran-Krieg, Arbeitsmarkt und KI belasten Die US-Börsen waren angesichts der Sorge vor den Folgen des Iran-Kriegs am Freitag erneut im Rückwärtsgang. Der Dow schloss bei 47.502 Punkten 1,0 Prozent im Minus, an der Nasdaq ging es für die 100 wichtigsten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     