Brasilianische Fluggesellschaft führt Großraumflugzeuge ein, um ihre Aktivitäten auf Nordamerika und Europa auszuweiten

„GOL wurde vor 25 Jahren gegründet, um die Luftfahrt in Lateinamerika zu revolutionieren. Derzeit sind wir in 12 Ländern mit mehr als 80 Standorten vertreten und befördern jährlich 30 Millionen Kunden. Mit der Einführung von Großraumflugzeugen machen wir nun einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung – wir erweitern unseren Horizont und schaffen neue Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden. Auf diese Weise verbinden wir Brasilien noch besser mit der Welt und ermöglichen gleichzeitig mehr Menschen, die Schönheit unseres Landes zu erleben", sagte Celso Ferrer, CEO von GOL.

SÃO PAULO, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, Brasiliens pünktlichste Fluggesellschaft, gab heute die Einführung von Großraumflugzeugen in ihre Flotte bekannt, wobei zunächst bis zu fünf Airbus A330-900 ausgeliefert werden sollen. Mit einer Kapazität von fast 300 Passagieren und einer Reichweite von bis zu 15 Stunden wird das Flugzeug dem Unternehmen den Start interkontinentaler Flüge ermöglichen, die Brasilien mit Zielen in Europa und den Vereinigten Staaten verbinden. Die Lieferungen werden in mehreren Phasen im Laufe der Jahre 2026 und 2027 erfolgen.

Die Flugzeuge wurden kürzlich von der Abra Group übernommen, die sie im Rahmen ihrer Strategie zur Erweiterung der Langstreckenverbindungen aus Brasilien an GOL vergeben wird. „Die Abra Group wurde mit dem Ziel gegründet, den Zugang zur Luftfahrt zu erweitern und Lateinamerika noch besser mit der Welt zu verbinden. Mit den neuen A330neo-Flugzeugen, die von GOL betrieben werden, werden wir Langstreckenmärkte von Brasilien aus erschließen – dies ist für Abra von großer strategischer Bedeutung. Wir werden noch stärker, indem wir neue Streckenoptionen anbieten, sodass unsere Kunden von größeren Möglichkeiten bei den Fluggesellschaften unserer Gruppe profitieren können", sagte Adrian Neuhauser, CEO der Abra Group.

Die A330neo wird es GOL ermöglichen, international zu expandieren und gleichzeitig den Fokus auf operative Effizienz zu behalten. Das Flugzeug bietet im Vergleich zu den Großraumflugzeugen der vorherigen Generation erhebliche Treibstoffeinsparungen pro Sitzplatz und unterstützt damit das Engagement des Unternehmens für niedrigere Betriebskosten und CO₂-Effizienz.

Zusammen mit den Flugzeugen, die in seine Flotte aufgenommen werden, gab GOL auch eine ACMI-Vereinbarung mit Wamos Air bekannt, das ebenfalls zur Abra Group gehört. Die Vereinbarung ermöglicht es dem Unternehmen, die Kapazität auf ausgewählten Strecken schnell zu erweitern, Spitzennachfragen zu bedienen und während der Einführung seiner interkontinentalen Dienste operative Flexibilität zu gewährleisten.

In den kommenden Wochen wird GOL die neuen Strecken, die Termine für den Ticketverkauf sowie weitere Produkt- und Serviceverbesserungen für Kunden bekannt geben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927668/FOTO_RELEASE_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2927667/5839835/Logo_Preferencial_Fundo_Claro_RGB_Logo.jpg

