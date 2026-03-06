Global- Voranmeldung für den ersten globalen Ragnarok-PC-Server beginnt am 5. März

Ragnarok Zero: Global ist der erste globale PC-Dienst für die Ragnarok-Franchise , der Spielern in Südostasien , Europa und Ozeanien die nostalgische Welt von Midgard über eine einheitliche globale Dienstumgebung zugänglich macht.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. freut sich bekannt zu geben, dass die Vorregistrierung für Ragnarok Zero: Global am 5. März 2026 offiziell geöffnet wird.

Offiziell lizenziert von Gravity Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) stellt Ragnarok Zero: Global das ursprüngliche Ragnarok Online-Erlebnis wieder her und führt gleichzeitig sorgfältig entwickelte Verbesserungen ein, die das Gameplay verbessern, ohne den Geist des klassischen MMORPGs zu verlieren.

Im Gegensatz zu vielen modernen Adaptionen bleibt Ragnarok Zero dem ursprünglichen Ragnarok Online am treuesten und bietet das authentischste Ragnarok-Erlebnis, während das Spiel mit verfeinerten Systemen und neu entwickelten Inhalten weiterentwickelt wird.

Das Spiel bietet außerdem sieben Sprachoptionen: Thailändisch, Indonesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch und Türkisch, was es zu einem der weltweit am besten zugänglichen Ragnarok-PC-Titel macht, die jemals veröffentlicht wurden.

Darüber hinaus wird derzeit auch UGC (User Generated Content) vorbereitet, das Spielern die direkte Teilnahme ermöglicht und erstmals in der Ragnarok-IP eingeführt wird. Weitere Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Ragnarok Zero: Global spiegelt unser Bestreben wider, das ursprüngliche Ragnarok-Erlebnis wiederherzustellen und es gleichzeitig für die Spieler von heute zu verbessern", erklärte Harry Choi, President von Gravity Game Unite.

Ein faires MMORPG-Erlebnis mit einem Abonnement-Modell

Eines der wichtigsten Merkmale von Ragnarok Zero: Global ist sein abonnementbasiertes Dienstleistungsmodell.

Im Gegensatz zu Free-to-Play-Umgebungen, die häufig Pay-to-Win-Elemente enthalten, konzentriert sich Ragnarok Zero auf fairen Wettbewerb und ausgewogenes Gameplay. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fortschritt der Spieler durch Abenteuer, Zusammenarbeit und Anstrengung vorangetrieben wird und nicht durch übermäßige Monetarisierung.

Dieser Ansatz spiegelt die traditionelle MMORPG-Philosophie wider, bei der alle Spieler ein faires und gleiches Spielfeld teilen.

Was macht Ragnarok Zero anders?