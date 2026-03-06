Envision Energy schließt größte projektunabhängige Offshore-Syndikatsfinanzierung mit nachhaltigkeitsorientiertem Darlehen über 600 Mio. USD ab

HONG KONG, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, gab den erfolgreichen Abschluss eines syndizierten Konsortialkredits in Hongkong in Höhe von umgerechnet 600 Mio. USD mit einer Laufzeit von 1+2 Jahren bekannt, der an die Nachhaltigkeit gebunden ist. Es handelt sich um den größten nicht projektbezogenen Konsortialkredit des Unternehmens auf dem internationalen Offshore-Kreditmarkt im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Syndizierung, an der sich führende globale Finanzinstitute stark beteiligten. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in Envisions kontinuierlichem Ausbau diversifizierter internationaler Finanzierungskanäle dar und zeugt von großem Vertrauen in sein solides Kreditprofil und seine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie.

Das Darlehen wird gemeinsam von der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Sustainability Structuring Coordinators, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners und Underwriters mit einem Konsortium von Banken aus verschiedenen Ländern wie Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, dem Nahen Osten und China arrangiert. Die Transaktion stößt bei den Banken auf eine überwältigende Resonanz und wird von dem ursprünglichen Betrag von 500 Mio. USD auf umgerechnet 600 Mio. USD aufgestockt, wobei 13 Banken an der endgültigen Syndizierung beteiligt sind und eine zusätzliche Greenshoe-Option von 100 Mio. USD besteht.

Die Transaktion ist als nachhaltigkeitsorientiertes Darlehen (SLL) konzipiert. Seine Struktur hängt von der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen ab, einschließlich der Intensität von Scope-3-THG-Emissionen und der jährlich installierten Kapazität von Windturbinen. Das Rahmenwerk entspricht den Sustainability-Linked Loan Principles ("SLLP") der Loan Market Association / Asia Pacific Loan Market Association / Loan Syndications and Trading Association ("LMA/APLMA/LSTA") und wurde von DNV Business Assurance Limited unabhängig geprüft.

"Diese Transaktion zeigt das starke Vertrauen führender globaler Finanzinstitute in das Kreditprofil, das Geschäftsmodell und die Nachhaltigkeit von Envision Energy", sagte Joseph Ma, Co-CFO von Envision Energy, "Wir freuen uns, mit einer angesehenen Gruppe von Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, die unsere Vision der Beschleunigung der globalen Energiewende teilen. Diese Finanzierung erhöht unsere Flexibilität, um unsere Innovationen in den Bereichen erneuerbare Energiesysteme, Energiespeicherung und grüner Wasserstoff zu skalieren, und stärkt gleichzeitig unser Engagement für messbare Nachhaltigkeitsleistungen. Wir leisten weiterhin Pionierarbeit im Bereich der Physikalischen KI, um das Energiesystem der Zukunft zu gestalten. Unser Ziel ist es, eine sichere, intelligente und nachhaltige Energiezukunft zu schaffen und langfristige Werte für unsere Kunden, Partner und die Gesellschaft zu schaffen."