Huawei präsentiert AI Education Center (AIEC)

Während der Veranstaltung berichtete Li Junfeng, Vice President von Huawei und CEO der Global Public Sector BU, dass der Kern des künftigen KI-Unterrichts darin bestehe, „die niedrigste Schwelle und die größte Abdeckung" zu erreichen. Als „Technologie-Enabler" und „Ökosystem-Entwickler" auf dem Gebiet der digitalen und intelligenten Bildung arbeitet Huawei mit Kunden und Partnern zusammen, um innovative, szenariobasierte Lösungen für den KI-Bildungssektor zu entwickeln. Die AIEC-Lösung für die grundlegende Schulbildung beschleunigt die Einführung des allgemeinen KI-Unterrichts in Grund- und Sekundarschulen und öffnet jedem Schüler die Tür zur Welt der Technologie der Zukunft.

BARCELONA, Spanien, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei einen Gipfel mit dem Titel „Education + AI, Embracing an Intelligent Future". Bei dem Event stellte Huawei in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus der Industrie die AIEC-Lösung für die grundlegende Schulbildung vor. Diese Initiative zielt darauf ab, die Popularisierung und Entwicklung der allgemeinen KI-Bildung zu beschleunigen.

Die AIEC-Lösung von Huawei basiert auf einer Hardware-Computing-Infrastruktur, Modelldiensten, Anwendungsplattformen und einem KI-Lehr- und Laborverwaltungssystem und bietet systematische allgemeine KI-Lerninhalte, experimentelle Anwendungen und Lehrplanressourcen für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen der Grund- und Sekundarschulen. Auf diese Weise werden Kinder und Jugendliche mit Kernkompetenzen für die künftige Gesellschaft ausgestattet, die ein solides Fundament für die nationale technologische Innovation und die Modernisierung der Industrie bilden.

Derzeit wird die Lösung in der Provinz Zhejiang in China eingesetzt. In Zusammenarbeit mit Partnern wie CourseGrading bietet Huawei eine allgemeine KI-Bildungsplattform für über 500 Grund- und Sekundarschulen an. Die Plattform ist mit KI-Rechenleistung, Open-Source-Large-Models, mehr als 10 praxisorientierten KI-Projekten sowie über 50 experimentellen Tools und Anwendungen ausgestattet. Künftig sollen eine Million Schülerinnen und Schüler davon profitieren.

Auf der Veranstaltung startete Huawei das globale Demonstrationsprojekt seiner KI-Bildungsplattform (AIEC) in Zusammenarbeit mit der Pui Kiu Middle School. Im Mittelpunkt standen praktische Anwendungen künstlicher Intelligenz im Sekundarschulbereich. Diese Initiative fördert innovative KI-Anwendungen im Bildungsbereich und bietet replizierbare und skalierbare praktische Modelle für die digitale Transformation auf der ganzen Welt.

Die AIEC-Lösung von Huawei ist ein wichtiger Meilenstein für die Synergie zwischen Bildung und KI. Auch in Zukunft wird Huawei als technologische Brücke dienen, ein offenes Ökosystem mit globalen Partnern fördern, das Potenzial jedes Kindes fördern und gemeinsam eine Zukunft gestalten, in der Bildungsgerechtigkeit und technologischer Fortschritt Hand in Hand gehen.

