    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreen Bridge Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Green Bridge Metals Corporation
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Green Bridge Metals versendet Titac-Bohrkerne für metallurgische Tests zur Bewertung des Potenzials für die Gewinnung von Titandioxid

    Green Bridge Metals versendet Titac-Bohrkerne für metallurgische Tests zur Bewertung des Potenzials für die Gewinnung von Titandioxid
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Das Unternehmen kündigt zudem die Erneuerung eines IR-Programms an

     

    Vancouver, Kanada – 6. März 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen plant, ausgewählte Diamantbohrkerne aus seinem Projekt Titac in Minnesota an ein kanadisches Labor zu schicken, sodass dort metallurgische Untersuchungen mit einem Schwerpunkt auf der Bewertung potenzieller Gewinnungsmöglichkeiten für Titandioxid (TiO2) aus der Ilmenitmineralisierung anhand des Chloridverfahrens durchgeführt werden können.

     

    Das Unternehmen führt derzeit ein Diamantbohrprogramm auf der Lagerstätte Titac durch, das der Erprobung der Kupfermineralisierung in Zusammenhang mit den ultramafischen Oxidintrusionen im South Contact District des Duluth Complex dient. Obwohl die Bohrungen auf Kupfer ausgerichtet sind, wird das Unternehmen den gewonnenen Bohrkern auch nutzen, um sein Verständnis der metallurgischen Eigenschaften der bei Titac vorliegenden ilmenitgebundenen Titanmineralisierung zu verbessern.

     

    Die Lagerstätte Titac ist Teil des umfassenderen Konzessionspakets South Contact District des Unternehmens, in dem eine Mineralisierung mit Kupfer, Nickel, Titan, Vanadium und anderen kritischen Mineralen im Duluth Complex in Minnesota vorkommt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an, dass die Lagerstätte Titac vermutete Mineralressourcen umfasst.

     

    Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

     

    Bedeutung des metallurgischen Programms

     

    Bewertung des Potenzials für die Titangewinnung

     

    Die Lagerstätte Titac lagert in einer ultramafischen Oxidintrusion mit einem Durchschnittsgehalt von 15 % TiO2 und einer Kupfermineralisierung geringen Gehalts (0,3-0,4 %) auf langen Abschnitten, was die Lagerstätte zu einem attraktiven Asset mit mehreren Rohstoffen macht.[1] Ein entscheidender Faktor für den Wert von Titac ist allerdings das Verständnis, wie die Metalle aus dem Wirtsgestein gewonnen werden können. Die metallurgischen Untersuchungen werden voraussichtlich wichtige Informationen zur Gewinnbarkeit von TiO2 aus der Ilmenitmineralisierung bei Titac liefern - ein wesentlicher Schritt für die Bewertung der möglichen Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Green Bridge Metals versendet Titac-Bohrkerne für metallurgische Tests zur Bewertung des Potenzials für die Gewinnung von Titandioxid Das Unternehmen kündigt zudem die Erneuerung eines IR-Programms an Vancouver, Kanada – 6. März 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     