    ADATA Industrial nimmt an der Embedded World 2026 teil

    An der Spitze einer neuen Ära KI-getriebener Innovation

    TAIPEI, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- ADATA Industrial – die weltweit führende Marke für Embedded-Speicher in Industriequalität, gab bekannt, dass das Unternehmen an der Embedded World 2026 teilnimmt, die vom 10. bis 12. März in Nürnberg (Deutschland) stattfindet. ADATA Industrial wird gemeinsam mit TRUSTA, der Marke der ADATA Group für Unternehmensspeicher, sowie ATrack – einem mit ADATA verbundenen Unternehmen und weltweit führender Marke für Telematikprodukte sowie -dienste – unter dem Motto „Empowering the AI Future" ausstellen. Im Mittelpunkt steht die Integration von Software und Hardware, mit der ein vollständiges KI-Ökosystem aufgebaut wird, ganz im Sinne des Infinity-„∞"-Spirit der Marke und als Auftakt zu einem neuen Kapitel KI-getriebener Innovation.

    Integration von Software und Hardware: Beschleunigte Bereitstellung von Edge-KI

    Der Einsatz von KI im Edgebereich erfordert mehr als leistungsfähige Hardware – entscheidend ist eine nahtlose Integration von Software und Hardware, die Rohdaten in intelligente Entscheidungen verwandelt. ADATA Industrial begegnet dem mit einem End-to-End-Ansatz, der von Embedded-Speicher in Industriequalität bis zu intelligenten Managementplattformen reicht, und deckt vier zentrale KI-Anwendungsfelder ab: „Edge Automation" für Echtzeitsteuerung, „Smart Living" für Anwendungen im Einzelhandel sowie im Gesundheitswesen, „Connection" für Netzwerke mit niedriger Latenz und „Motion" für Einsatzumgebungen im Transport.

    Zu den gezeigten Produkten zählen PCIe Gen5 U.2 SSDs mit eTLC und BiCS8 3D NAND-Flash, industrielle DDR5-6400-Module sowie LPDDR5 CAMM2 mit 8533 MT/s für HPC-Workloads. Die firmeneigenen Plattformen „A+ IntelliManager" sowie „A+ Analyzer" nutzen maschinelles Lernen für SSD-Zustandsüberwachung in Echtzeit, Anomalieprognosen und vorausschauende Wartung.

    TRUSTA und ATrack: Ausweitung der KI vom Unternehmensbereich bis zum Edge

    TRUSTAs „AI Scaler Toolkit" orchestriert GPU-, DRAM- und SSD-Ressourcen gemeinsam, um die On-Premises-Inferenz von LLMs zu optimieren und die Abhängigkeit von der Cloud zu reduzieren. Die T7P5 PCIe 5.0 SSD liefert bis zu 13 500/10 300 MB/s bei 447 MB/s/W – ca. 1,6-mal höher als vergleichbare Produkte – und bietet einen Haltbarkeitswert von 3 DWPD. In Kombination mit bis zu 128 GB DDR5 RDIMM eignet sie sich für intensive Workloads.

    ATrack stellt die VBox-AI Series vor, eine leistungsstarke Edge-KI-Systemfamilie, die auf Anwendungen der nächsten Generation in Fahrzeugen sowie im Bauwesen zugeschnitten ist. Über klassische IPCs hinaus bietet die Serie umfangreiche CAN-Bus- und I/O-Integration für nahtlose IoT-Konnektivität.

    *Besuchen Sie ADATA in Halle 3, Stand 449 im Messezentrum Nürnberg und entdecken Sie die neuesten Durchbrüche rund um KI-Speicher-Innovationen.

    ADATA INDUSTRIAL auf der Embedded World 2026

    Datum: 10. bis 12. März 2026
    Standnummer: 3–449

    Globaler Medienkontakt
    ADATA Technology Co., Ltd.
    T: +886-2-8228-0886
    F: +886-2-8227-1760
    E: PR@adata.com

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2927181/ADATA.jpg 

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2927181/ADATA.jpg 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adata-industrial-nimmt-an-der-embedded-world-2026-teil-302707301.html





