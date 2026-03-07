Ischinger 'negativ überrascht' von fehlendem US-Plan für Iran

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, vermisst einen klaren Plan der US-Regierung für den Iran-Krieg. "Negativ überrascht hat mich, dass die amerikanische Regierung weiterhin keinen halbwegs verlässlichen Plan kommunizieren kann, was das Ziel der Intervention im Iran ist", sagte Ischinger dem Magazin "Stern". "Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man ohne klaren Plan, der auch mit den Verbündeten geteilt wird, in solche Operationen hineinstolpert."

Am ersten Tag der Operation habe US-Präsident Donald Trump den Begriff "Regime Change" in den Mund genommen. "Inzwischen hat Washington die Begründung für den Einsatz jedoch gewechselt, so wie manche das Hemd wechseln", sagte Ischinger. Von "Regime Change" sei jetzt nicht mehr die Rede, "oder nur noch am Rande".