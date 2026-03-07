    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frauen finanziell im Hintertreffen

    Umfrage - Frauen finanziell im Hintertreffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In der deutschen Gesellschaft liegen Frauen in finanziellen Fragen weiterhin im Hintertreffen. Laut einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Banken zum Weltfrauentag haben Frauen weniger Geld zur freien Verfügung als Männer, sparen weniger und agieren seltener aktiv am Finanzmarkt. In der Folge blicken sie auch pessimistischer auf die eigene Absicherung.

    Bei der repräsentativen Umfrage gaben die Teilnehmerinnen im Durchschnitt einen frei verfügbaren Etat von 1.300 Euro im Monat an, rund 300 Euro weniger als bei den Männern. Im Vergleich zur vorangegangenen Studie im Jahr 2024 erhöhte sich der Anteil der regelmäßigen Sparerinnen von 45 auf 53 Prozent. Bei den Männern lag der Anteil bei 57 Prozent. Gar nichts auf die Seite legen konnten nach eigenen Angaben 16 Prozent der Frauen und 15 Prozent der Männer. Nur ein knappes Drittel der Frauen (32 Prozent) legte mehr als 200 Euro zurück, was aber 44 Prozent der Männer gelang.

    Mehr als die Hälfte der befragten Frauen (53 Prozent) hat nach eigenen Angaben noch nie Aktien, Aktienfonds oder andere Wertpapiere besessen. Als häufigsten Grund dafür nannten sie mangelnde Kenntnisse der Materie. Dennoch stieg zuletzt der Anteil der aktiven Investorinnen von 25 auf 31 Prozent. Bei den Männern waren es 47 Prozent, während 36 Prozent noch nie an der Börse aktiv waren. Grundsätzlich sind Frauen vom eigenen Finanzwissen weniger überzeugt als die Männer.

    In Paarbeziehungen betonen die Frauen häufiger die gemeinsame Verantwortung fürs Finanzielle. Nur 31 Prozent nahmen für sich selbst in Anspruch, sich hauptsächlich um Geld- und Finanzangelegenheiten zu kümmern. Bei den Männern erklärten 53 Prozent, dass sie sich hauptsächlich kümmerten. Gemeinsame Verantwortung sahen 42 Prozent der Frauen, aber nur 29 Prozent der Männer.

    Mit Blick auf die Absicherung im Alter geht fast die Hälfte der Frauen (46 Prozent) davon aus, dass es ihnen schlechter gehen wird. Bei den Männern erwarten nur 35 Prozent, dass sie im Ruhestand ihren Lebensstandard einschränken müssen. Frauen könnten infolge der ungleichen Lastenverteilung bei sogenannten Care-Arbeiten weniger Geld fürs Alter beiseitelegen, kritisiert der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff./ceb/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Frauen finanziell im Hintertreffen In der deutschen Gesellschaft liegen Frauen in finanziellen Fragen weiterhin im Hintertreffen. Laut einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Banken zum Weltfrauentag haben Frauen weniger Geld zur freien Verfügung als Männer, sparen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     