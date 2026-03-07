Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 10/26
Deutsche Boerse
Performance KW 10/26: +8,21 %
DAX Top 1
Scout24
Performance KW 10/26: +7,86 %
DAX Top 2
SAP
Performance KW 10/26: +0,78 %
DAX Top 3
Fresenius Medical Care
Performance KW 10/26: +0,58 %
DAX Top 4
Zalando
Performance KW 10/26: -0,82 %
DAX Top 5
Continental
Performance KW 10/26: -14,91 %
DAX Flop 1
Brenntag
Performance KW 10/26: -15,20 %
DAX Flop 2
DAX Flop 3
Commerzbank
Performance KW 10/26: -16,01 %
DAX Flop 4
Beiersdorf
Performance KW 10/26: -21,16 %
DAX Flop 5
AIXTRON
Performance KW 10/26: +14,30 %
TecDAX Top 1
1&1
Performance KW 10/26: +14,13 %
TecDAX Top 2
United Internet
Performance KW 10/26: +13,52 %
TecDAX Top 3
ATOSS Software
Performance KW 10/26: +5,44 %
TecDAX Top 4
CANCOM SE
Performance KW 10/26: +4,49 %
TecDAX Top 5
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 10/26: -8,55 %
TecDAX Flop 1
Sartorius Vz.
Performance KW 10/26: -8,74 %
TecDAX Flop 2
SMA Solar Technology
Performance KW 10/26: -8,92 %
TecDAX Flop 3
SILTRONIC AG
Performance KW 10/26: -13,30 %
TecDAX Flop 4
TecDAX Flop 5
IBM
Performance KW 10/26: +9,92 %
Dow Jones Top 1
Microsoft
Performance KW 10/26: +5,47 %
Dow Jones Top 2
Salesforce
Performance KW 10/26: +4,99 %
Dow Jones Top 3
Amazon
Performance KW 10/26: +4,45 %
Dow Jones Top 4
Boeing
Performance KW 10/26: +2,60 %
Dow Jones Top 5
3M
Performance KW 10/26: -5,46 %
Dow Jones Flop 1
Merck & Co
Performance KW 10/26: -6,36 %
Dow Jones Flop 2
Procter & Gamble
Performance KW 10/26: -7,00 %
Dow Jones Flop 3
Caterpillar
Performance KW 10/26: -7,17 %
Dow Jones Flop 4
Sherwin-Williams
Performance KW 10/26: -7,21 %
Dow Jones Flop 5
AppLovin Registered (A)
Performance KW 10/26: +21,81 %
US Tech 100 Top 1
Intuit
Performance KW 10/26: +19,85 %
US Tech 100 Top 2
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 10/26: +17,57 %
US Tech 100 Top 3
Datadog Registered (A)
Performance KW 10/26: +15,13 %
US Tech 100 Top 4
Workday (A)
Performance KW 10/26: +14,54 %
US Tech 100 Top 5
Monster Beverage
Performance KW 10/26: -11,31 %
US Tech 100 Flop 1
GE Healthcare Technologies
Performance KW 10/26: -11,50 %
US Tech 100 Flop 2
Microchip Technology
Performance KW 10/26: -11,61 %
US Tech 100 Flop 3
Lam Research
Performance KW 10/26: -12,48 %
US Tech 100 Flop 4
Baker Hughes Company Registered (A)
Performance KW 10/26: -14,20 %
US Tech 100 Flop 5
Deutsche Boerse
Performance KW 10/26: +8,21 %
E-Stoxx 50 Top 1
ENI
Performance KW 10/26: +5,46 %
E-Stoxx 50 Top 2
Wolters Kluwer
Performance KW 10/26: +3,86 %
E-Stoxx 50 Top 3
SAP
Performance KW 10/26: +0,78 %
E-Stoxx 50 Top 4
Koninklijke Ahold Delhaize
Performance KW 10/26: -0,32 %
E-Stoxx 50 Top 5
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 10/26: -12,47 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Intesa Sanpaolo
Performance KW 10/26: -12,72 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Banco Santander
Performance KW 10/26: -13,82 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Deutsche Bank
Performance KW 10/26: -14,05 %
E-Stoxx 50 Flop 4
E-Stoxx 50 Flop 5
Swisscom
Performance KW 10/26: +0,92 %
SMI Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 10/26: -2,48 %
SMI Top 2
Logitech International
Performance KW 10/26: -3,64 %
SMI Top 3
Partners Group Holding
Performance KW 10/26: -4,41 %
SMI Top 4
Nestle
Performance KW 10/26: -4,49 %
SMI Top 5
Zurich Insurance Group
Performance KW 10/26: -9,05 %
SMI Flop 1
Sika
Performance KW 10/26: -10,73 %
SMI Flop 2
Geberit
Performance KW 10/26: -10,78 %
SMI Flop 3
Holcim
Performance KW 10/26: -10,92 %
SMI Flop 4
CIE Financiere Richemont
Performance KW 10/26: -11,67 %
SMI Flop 5
Verbund Akt.(A)
Performance KW 10/26: +8,42 %
ATX Top 1
OMV
Performance KW 10/26: +1,90 %
ATX Top 2
PORR
Performance KW 10/26: -1,53 %
ATX Top 3
Immofinanz
Performance KW 10/26: -1,55 %
ATX Top 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 10/26: -1,69 %
ATX Top 5
BAWAG Group
Performance KW 10/26: -9,70 %
ATX Flop 1
Wienerberger
Performance KW 10/26: -10,97 %
ATX Flop 2
voestalpine
Performance KW 10/26: -10,98 %
ATX Flop 3
Raiffeisen Bank International
Performance KW 10/26: -13,96 %
ATX Flop 4
DO & CO
Performance KW 10/26: -15,56 %
ATX Flop 5
China Hongqiao Group
Performance KW 10/26: +9,52 %
Hang Seng Top 1
PetroChina (H)
Performance KW 10/26: +8,42 %
Hang Seng Top 2
Xinyi Glass Holdings
Performance KW 10/26: +8,33 %
Hang Seng Top 3
Orient Overseas (International)
Performance KW 10/26: +7,40 %
Hang Seng Top 4
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 10/26: +5,51 %
Hang Seng Top 5
China Life Insurance (H)
Performance KW 10/26: -8,52 %
Hang Seng Flop 1
Alibaba Group Holding
Performance KW 10/26: -8,81 %
Hang Seng Flop 2
HSBC Holdings
Performance KW 10/26: -9,75 %
Hang Seng Flop 3
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 10/26: -11,13 %
Hang Seng Flop 4
JD Health International
Performance KW 10/26: -16,80 %
Hang Seng Flop 5
