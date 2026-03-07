    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran feuert nicht wenn kein Angriff vom Ausland
    • Unterstützung für Israel/USA nannte er ehrlos!!
    • Er entschuldigte Angriffe als Folge von Chaos!!
    ROUNDUP - Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen
    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten. Er nannte jede Form der Unterstützung für Israel und die USA als "ehrlos".

    Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer. "Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er.

    Peseschkians Aussage bedeutet, dass auch von US-Militärstützpunkten in der Region keine Angriffe auf den Iran erfolgen dürfen. Da solche Basen in mehreren Nachbarländern stationiert sind, würde die Bedingung faktisch auch die USA betreffen.

    Aus Sicht des israelischen Iran-Experten Danny Citrinowicz wirft die Erklärung von Präsident Massud Pezeschkian eine grundlegende Frage auf: Wer hat derzeit tatsächlich die Kontrolle im Iran? Was sich hinter den Kulissen tatsächlich abspiele, lasse sich von außen nicht erkennen.

    Doch wenn die politische Führung etwas erkläre, während sich vor Ort das Gegenteil ereigne, deute das auf zunehmende Probleme im iranischen Entscheidungsgefüge hin, so Citrinowicz auf der Plattform X. "Entweder wächst eine Entkopplung zwischen der politischen Führung und dem Sicherheitsapparat oder Teile des Sicherheitsestablishments handeln unabhängig von der politischen Führung."/da/DP/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
