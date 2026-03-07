Hunderte Kreuzfahrtgäste in Frankfurt gelandet

Also man muss sich ja schon wundern. Wenn ein Kunde/Kundin vollkommen unbedarft in den Urlaub fliegt und nicht weis das in der Region die Kacke am dampfen ist, verstehe ich die Aufregung schon.





Wenn aber ein erwachsener, mündiger Mensch, der hier im Forum breit tritt das es ja glasklar war das dort eine Armee aufmarschiert ist, Der US Clown großmundig bereits massive Kriegsschläge angedroht hat, und sein gegenüber Rückschläge auf sämtliche Basen in der Region angekündigt hat, und dann dorthin fliege bin ich aber schon einwenig selber dämlich, oder aber halt ein kleines Kind.





Oder gehts um ein paar tausend Euro die man halt riskiert, weil man vorher schon eingeplant hat dann den Reiseveranstalter und das AA verantwortlich zu machen.





Sorry wenn ich weis das dort ein wahrscheinliches Kriegsgebiet ist, fliege ich da bestimmt nicht mehr hin und suche dann überall den Schuldigen. Ich hätte den Teufel getan und die Reise angetreten. Über plötztliche Erkrankung u.s.w. bis halt den Reisepreis abschreiben gibt es viele Möglichkeiten.





Aber in diesen Zeiten ist man ja nie selber schuld sondern immer die anderen.





ich bin auch schon mit der Mein Schiff 4 und 5 u.s.w. gefahren und werde das weiter tun, ebenso werde ich bald in TUI einsteigen.





Sollte der Kurs dann weiter fallen , verklage ich halt entweder den Deutschen Staat, das AA oder wen auch immer, denn es war ja nicht klar das die TUI Aktie noch weiter fallen kann ;-)





... oder ich kaufe mir ein Grundstück auf den Golan Höhen und verklage dann wen auch immer , wenn es ungemütlich wird.





Ich habe etliche Bekannte die viel Geld in Dubai Immobilien gesteckt haben, da jault noch keiner das möglicherweise der Dubai Immobilien Boom eine Delle kriegt..





Aber die gehören auch zu einer Generation die noch für Ihr eigenes Handeln verantwortlich ist und das auch selber wissen.



















