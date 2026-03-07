Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Bank Mandiri ist eine der führenden Banken Indonesiens, bekannt für ihre umfassenden Finanzdienstleistungen und starke Marktstellung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit PT Bank Mandiri (Persero) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

PT Bank Mandiri (Persero) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +11,09 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +27,65 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 0,00 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in PT Bank Mandiri (Persero) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -9,38 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

PT Bank Mandiri (Persero) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +11,09 %.

Mit +11,09 % Dividendenrendite bietet PT Bank Mandiri (Persero) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +27,65 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen PT Bank Mandiri (Persero) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +11,09 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 0,00.

PT Bank Mandiri (Persero) weißt eine Marktkapitalisierung von 20,30 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +11,09 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

PT Bank Mandiri (Persero) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PT Bank Mandiri (Persero) Aktie. Mit einer Performance von -2,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?