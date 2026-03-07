Dividenden im Fokus
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Mit einer Dividendenrendite von +11,09 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Bank Mandiri ist eine der führenden Banken Indonesiens, bekannt für ihre umfassenden Finanzdienstleistungen und starke Marktstellung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit PT Bank Mandiri (Persero) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
PT Bank Mandiri (Persero) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +11,09 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+27,65 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 0,00 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in PT Bank Mandiri (Persero) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -9,38 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
PT Bank Mandiri (Persero) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +11,09 %.
Mit +11,09 % Dividendenrendite bietet PT Bank Mandiri (Persero) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +27,65 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen PT Bank Mandiri (Persero) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +11,09 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 0,00.
PT Bank Mandiri (Persero) weißt eine Marktkapitalisierung von 20,30 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +11,09 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
PT Bank Mandiri (Persero) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.03.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PT Bank Mandiri (Persero) Aktie. Mit einer Performance von -2,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +11,09 %, eine Investition von etwa 108.206€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|1,338000
|+47,36 %
|+11,09 %
|2024
|0,908000
|+31,79 %
|+5,06 %
|2023
|0,689000
|+36,71 %
|+4,99 %
|2022
|0,504000
|0,00 %
|+4,60 %
Warum PT Bank Mandiri (Persero) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +11,09 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +27,65 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 0,00
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,95 %
|1 Monat
|+1,75 %
|3 Monate
|0,00 %
|1 Jahr
|-15,53 %
Informationen zur PT Bank Mandiri (Persero) Aktie
Es gibt 2 Mrd. PT Bank Mandiri (Persero) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,30 Mrd. € wert.
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie jetzt kaufen?
Ob die PT Bank Mandiri (Persero) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PT Bank Mandiri (Persero) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.