Dividendenkracher mit +9,34 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Deutsche Telekom nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Deutsche Telekom gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,07 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Deutsche Telekom investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +116,75 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Deutsche Telekom verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,07 %.

Mit +3,07 % Dividendenrendite bietet Deutsche Telekom ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Deutsche Telekom für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,07 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,36.

Deutsche Telekom weißt eine Marktkapitalisierung von 163,41 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,07 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.