Dividendenkracher mit +9,34 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +9,34 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Deutsche Telekom nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Deutsche Telekom gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,07 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+9,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Deutsche Telekom investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +116,75 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Deutsche Telekom verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,07 %.
Mit +3,07 % Dividendenrendite bietet Deutsche Telekom ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Deutsche Telekom für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,07 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,36.
Deutsche Telekom weißt eine Marktkapitalisierung von 163,41 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,07 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Deutsche Telekom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.03.2026
Mit einer Performance von -0,76 % musste die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,07 %, eine Investition von etwa 195.440€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,00
|+11,11 %
|+3,07 %
|2025
|0,900000
|+16,88 %
|+2,70 %
|2024
|0,770000
|+10,00 %
|+3,41 %
|2023
|0,700000
|+9,37 %
|+3,03 %
|2022
|0,640000
|0,00 %
|+3,63 %
Warum Deutsche Telekom für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,07 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,34 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 16,36
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,85 %
|1 Monat
|+7,24 %
|3 Monate
|+18,63 %
|1 Jahr
|-4,47 %
Informationen zur Deutsche Telekom Aktie
Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,41 Mrd. € wert.
Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.