    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mineralölkonzerne erhöhen Gewinnmargen im Zuge des Iran-Krieges

    Wirtschaft - Mineralölkonzerne erhöhen Gewinnmargen im Zuge des Iran-Krieges
    Foto: Tankstelle am 04.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Mineralölwirtschaft macht erheblich mehr Gewinn durch den starken Anstieg der Benzin- und Dieselpreise an deutschen Tankstellen im Zuge des Iran-Kriegs. Das zeigt die Analyse des Ökonomen Johannes Schwanitz über die Kraftstoffpreise in Deutschland und die Rohölpreise an den Weltmärkten, über die der "Spiegel" berichtet.

    Demnach sind die jüngsten Preissteigerungen für Benzin und Diesel an deutschen Zapfsäulen weitaus stärker, als es die höheren Einkaufskosten für Rohöl rechtfertigen würden. So hat sich die Standard-Rohölsorte Brent laut Schwanitz` Analyse zwischen dem Kriegsbeginn am vergangenen Samstag und Freitag (6. März) an den internationalen Märkten umgerechnet um etwa 8 Eurocent je Liter verteuert. Der Durchschnittspreis für Super E5 an deutschen Tankstellen hingegen stieg im selben Zeitraum von 1,77 auf 1,94 Euro, also um 17 Eurocent pro Liter.

    Rechnet man die Umsatzsteuer heraus, verlangen die Anbieter also etwa 14,3 Cent pro Liter mehr. Das wäre fast doppelt so viel, wie es der höhere Brent-Preis rechtfertigen würde. Noch extremer ist der Preissprung beim Diesel. Dieser verteuerte sich im Bundesdurchschnitt um 30 Cent je Liter, von 1,74 auf 2,04 Euro. Netto erlösten die Tankstellenbetreiber rund 25,2 Cent mehr.

    "Die Mineralölwirtschaft nutzt diese Lage, um ihre Gewinnspanne auszuweiten", sagte Schwanitz dem "Spiegel". Das sei schon in der Energiekrise von 2022 so gewesen. Auch damals, nach Russlands Überfall auf die Ukraine, stiegen die Kraftstoffpreise in Deutschland deutlich an - phasenweise stärker als der Rohölpreis.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Mineralölkonzerne erhöhen Gewinnmargen im Zuge des Iran-Krieges Die Mineralölwirtschaft macht erheblich mehr Gewinn durch den starken Anstieg der Benzin- und Dieselpreise an deutschen Tankstellen im Zuge des Iran-Kriegs. Das zeigt die Analyse des Ökonomen Johannes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     