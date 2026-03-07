    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    Rückholflüge laufen - Hunderte Urlauber stecken weiter fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Urlauber zurück; viele noch auf Heimflug
    • Flugzeuge bereit; sichere Flughäfen/Korridore.
    • Über 2.000 zurück, Kreuzfahrt fest; Lufträume.
    Rückholflüge laufen - Hunderte Urlauber stecken weiter fest
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Immer mehr gestrandete Touristen sind aus der Nahost-Region zurück in Deutschland - viele warten aber noch auf einen Flug nach Hause. "Flugzeuge stehen in ausreichender Zahl bereit, entscheidend sind sichere Flughäfen und Luft-Korridore, die die Behörden freigeben", erklärte Tui -Chef Sebastian Ebel. "Noch konnten leider nicht alle Gäste zurück nach Deutschland reisen, da Luft- und Seewege gesperrt sind."

    Eine genaue Zahl, wie viele Deutsche wegen des seit einer Woche herrschenden Iran-Krieges festsitzen, gibt es noch nicht. Seit Dienstag landeten aber mehrere Linienflüge mit Urlaubern und Urlauberinnen auf deutschen Flughäfen. Auch von der Bundesregierung organisierte Sonderflüge brachten Menschen zurück aus der Krisenregion.

    Wie viele Kreuzfahrtpassagiere schon zurück sind

    Am Samstag landeten weitere 640 Gäste des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" am Flughafen Frankfurt/Main, wie ein Sprecher von Tui Cruises mitteilte. "Mittlerweile sind über 2.000 Gäste der "Mein Schiff 4" zurück in der Heimat." Demnach sind rund 2.500 Menschen an Bord des Schiffes gewesen.

    Früheren Angaben zufolge liegen von Tui Cruises die Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" mit einer Kapazität für insgesamt gut 5.000 Reisende wegen des Iran-Krieges in der Region fest. Erste Rückflüge für die Passagiere von "Mein Schiff 5" seien beauftragt worden.

    Der Deutsche Reiseverband sprach von mehreren tausend Urlaubern, die inzwischen ausgeflogen worden seien. Geplante Reisen in die betroffene Region seien wegen der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes von den Reiseveranstaltern abgesagt worden. "Wie lange diese Situation anhalten wird, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen", teilte der Verband mit.

    Lufträume in Golfregion weiter gesperrt

    Der Flugverkehr in der Golfregion war auch am Samstag gestört. Die Fluggesellschaft Qatar Airways kündigte aber an, dass heute Flüge aus Frankfurt und London und morgen etwa aus Paris und Madrid nach Doha geplant seien. Die Luftfahrtbehörde habe einen "sicheren Korridor" für die Flüge bestätigt trotz der weiterhin laufenden Angriffe in der Golfregion. Es handle sich um Flüge für Reisende mit dem Ziel Doha. Man hoffe, morgen unter anderem wieder nach Frankfurt fliegen zu können.

    Der Flugraum über Bahrain sei ebenfalls gesperrt, gab der internationale Flughafen des Landes auf X bekannt. Auch im Irak kündigte die Behörde für zivile Luftfahrt an, dass die Schließung des Luftraums verlängert werde.

    Flugverkehr in Dubai nach Zwischenfall wiederaufgenommen

    In Dubai wurde der Flugverkehr aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich eingestellt. Arabische Fernsehsender zeigten Bilder, wie eine Drohne an dem Flughafen einschlägt und es zur Explosion kommt. Bald darauf teilten der Flughafen und die Fluggesellschaft Emirates aber mit, der Betrieb laufe teils wieder. Dubais Medienbüro berichtete von einem "kleinen Vorfall" durch herabfallende Trümmer, nannte dazu aber keinen Ort und keine Details./cht/DP/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 7,308 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -10,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+23,15 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der TUI-Aktie: Diskussion über hohe Short-Positionen (Debatte 4–5,9% bzw. ~20–30 Mio Stück), Kursverlust von rund 25% seit 9,30 €, steigende Volatilität (VDAX), mögliche Gewinnwarnung wegen Rückholkosten/Stornis und Energiepreisen, geopolitische Risiken für Nachfrage, unterschiedliche Einschätzungen zu Erholung und Einstiegszeitpunkt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rückholflüge laufen - Hunderte Urlauber stecken weiter fest Immer mehr gestrandete Touristen sind aus der Nahost-Region zurück in Deutschland - viele warten aber noch auf einen Flug nach Hause. "Flugzeuge stehen in ausreichender Zahl bereit, entscheidend sind sichere Flughäfen und Luft-Korridore, die die …
