    Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Baden-Württemberg erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Landtagswahl in BW: Wahllokale ab 8 Uhr heute.
    • Hagel gegen Özdemir: Kopf-an-Kopf in Umfragen.
    • Grün-Schwarz wahrscheinlich weiterhin nötig...
    STUTTGART (dpa-AFX) - In Baden-Württemberg wählen die Menschen am Sonntag einen neuen Landtag. Die Wahllokale sind ab 8.00 Uhr geöffnet. Bei der Wahl geht es auch um die Frage, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt.

    Ihn wollen CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beerben. Letzte Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 37-jährigen Hagel und dem 60-jährigen Özdemir hin.

    In einem ZDF-"Politbarometer Extra" am Donnerstag vor der Wahl sahen die Meinungsforscher CDU und Grüne mit jeweils 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt.

    Derzeit wird Baden-Württemberg von einer grün-schwarzen Koalition regiert. Umfragen zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass beide Partner auch nach der Wahl wieder zusammenarbeiten müssen - unklar ist nur, in welcher Reihenfolge.

    Die Landtagswahl im Südwesten bildet den Auftakt zu einem Superwahljahr mit fünf Landtagswahlen. Zwei Wochen später wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Im September stehen dann Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an./dna/DP/mis






