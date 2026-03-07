Neue Angriffe in Emiraten und Saudi-Arabien
- Irans Angriffe Golfstaaten halten an; Dubai meldet
- Trümmer an Marina-Fassade; kein Opfer gemeldet via
- Rakete bei US-Militärbasis nahe Riad in Wüste ohne
DUBAI/RIAD (dpa-AFX) - Irans Angriffe in den Golfstaaten halten an. In der emiratischen Metropole Dubai habe es einen weiteren "Zwischenfall" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Nach einem abgewehrten Angriff seien Trümmerteile in die Fassade eines Gebäudes an der Marina gestürzt. Opfer habe es nicht gegeben.
Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie Rauch aufsteigt an einem Wolkenkratzer. Es soll sich um einen bekannten, fast 400 Meter hohen und bewohnten Wolkenkratzer handeln, der zu den höchsten Gebäuden der Stadt zählt. Die Behörden teilten nicht mit, welches Gebäude betroffen war.
Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium teilte mit, eine Rakete sei in einem unbewohnten Gebiet in Nähe der US-Militärbasis nahe der Hauptstadt Riad niedergegangen. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben./jot/DP/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Im Ukraine Krieg gab es 120$. Das müsste mindestens drin sein. Eigentlich mehr...
Ende nächster Woche Öl bei 98 Dollar und der DAX runter auf 22.500 Punkte?