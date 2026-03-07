    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund siegt in Köln 2

    • BVB siegt 2:1, Rang zwei gefestigt, +6 vs HOF!
    • Köln: 5 Spiele ohne Sieg Kwasniok unter Druck!
    • Guirassy 16', Beier 60' nach Simpson-Pusey Rot
    KÖLN (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit einem Pflichtsieg gegen den 1. FC Köln Tabellenrang zwei gefestigt und damit den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok weiter erhöht. Mit dem 2:1 (1:0) in der Domstadt wahrte das Team von Trainer Niko Kovac seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger TSG 1899 Hoffenheim.

    Köln steht nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie, davon vier Niederlagen, weiter nur zwei Punkte über Relegationsrang 16. Damit wird die Situation für Kwasniok immer brenzliger. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsregion könnte am Sonntag komplett aufgebraucht sein.

    Serhou Guirassy brachte den BVB in der 16. Minute in Führung, die Maximilian Beier (60.) in Überzahl für die Gäste ausbaute. Denn die Kölner spielten die zweite Halbzeit nur noch zu zehnt, nachdem Jahmai Simpson-Pusey (45.+2) nach einem groben Foulspiel an Beier die Rote Karte gesehen hatte. Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) kam zu spät./deg/DP/zb

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 342,23 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,29 %/+61,29 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Finanzfolgen des Champions‑League‑Aus: statt bis zu 5 Mio. Gewinn droht ein Fehlbetrag von bis zu 22 Mio. Sportchef Ricken betont dennoch, dass Leistungsträger nicht verkauft werden müssen und kündigt eine ausführliche Saison‑Analyse an. Zudem wird die Verteidigungslinie als Großbaustelle gesehen (Can Kreuzbandriss, Süle womöglich weg, Schlotterbeck ungewiss) und gefordert, Verträge stärker leistungsabhängig zu gestalten.
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
