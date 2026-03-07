Serhou Guirassy brachte den BVB in der 16. Minute in Führung, die Maximilian Beier (60.) in Überzahl für die Gäste ausbaute. Denn die Kölner spielten die zweite Halbzeit nur noch zu zehnt, nachdem Jahmai Simpson-Pusey (45.+2) nach einem groben Foulspiel an Beier die Rote Karte gesehen hatte. Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) kam zu spät./deg/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 342,23 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,29 %/+61,29 % bedeutet.