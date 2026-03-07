Borussia Dortmund siegt in Köln 2
1
- BVB siegt 2:1, Rang zwei gefestigt, +6 vs HOF!
- Köln: 5 Spiele ohne Sieg Kwasniok unter Druck!
- Guirassy 16', Beier 60' nach Simpson-Pusey Rot
KÖLN (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit einem Pflichtsieg gegen den 1. FC Köln Tabellenrang zwei gefestigt und damit den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok weiter erhöht. Mit dem 2:1 (1:0) in der Domstadt wahrte das Team von Trainer Niko Kovac seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger TSG 1899 Hoffenheim.
Köln steht nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie, davon vier Niederlagen, weiter nur zwei Punkte über Relegationsrang 16. Damit wird die Situation für Kwasniok immer brenzliger. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsregion könnte am Sonntag komplett aufgebraucht sein.
Serhou Guirassy brachte den BVB in der 16. Minute in Führung, die Maximilian Beier (60.) in Überzahl für die Gäste ausbaute. Denn die Kölner spielten die zweite Halbzeit nur noch zu zehnt, nachdem Jahmai Simpson-Pusey (45.+2) nach einem groben Foulspiel an Beier die Rote Karte gesehen hatte. Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) kam zu spät./deg/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 342,23 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,29 %/+61,29 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Hääää?
Seine Buchstaben in halbwegs leserlicher Form niederzuschreiben ohne dem Leser Augenkrebs zuzumuten, hat was mit Respekt und Anstand zu tun ihm gegenüber und eben nicht mit „dicken Fingern“. Das gleiche Thema hatten wir schon mal hier mit einem gewissen trefrt.
Danke 🙏