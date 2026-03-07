    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Saudi-Arabien und Pakistan beraten über gemeinsame Verteidigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Arabien und Pakistan beraten Abwehrpakt!
    • Pakt 2025: Angriff auf einen trifft beide!!!!!
    • Iran feuert seit Tagen auf Militär & zivile...
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (Im ersten Satz wurde ein ausgefallenes Wort eingesetzt und im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde ein Tippfehler entfernt.)

    RIAD/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der Raketenangriffe aus dem Iran haben der saudische Verteidigungsminister und das Militär der Atommacht Pakistan über die Umsetzung eines gemeinsamen Verteidigungsabkommens gesprochen. Bei seinem Treffen mit dem pakistanischen Armeechef Asim Munir habe man besprochen, welche Maßnahmen nötig seien, um die iranischen Angriffe auf Saudi-Arabien zu stoppen, sagte der saudische Verteidigungsminister Chalid bin Salman auf X. Weitere Details wurden nicht genannt.

    Zwischen den beiden Ländern besteht seit 2025 ein Verteidigungspakt. Demnach wird jeder Angriff auf einen der beiden Staaten als Angriff auf beide Länder gewertet. Mit der Vereinbarung könnte Saudi-Arabien zumindest theoretisch auch Schutz durch pakistanische Atomwaffen erhalten.

    Im Zuge der amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran reagiert das Land seit einer Woche mit Angriffen im Nahen Osten unter anderem auf US-Militärstützpunkte, aber auch auf zivile Ziele wie Flughäfen und Wohngebäude. In rund einem Dutzend arabischen Ländern kamen es seitdem zu Angriffen. Besonders viele davon meldeten Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien./nak/DP/stk




