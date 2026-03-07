Saudi-Arabien und Pakistan beraten über gemeinsame Verteidigung

(Im ersten Satz wurde ein ausgefallenes Wort eingesetzt und im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde ein Tippfehler entfernt.)

RIAD/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der Raketenangriffe aus dem Iran haben der saudische Verteidigungsminister und das Militär der Atommacht Pakistan über die Umsetzung eines gemeinsamen Verteidigungsabkommens gesprochen. Bei seinem Treffen mit dem pakistanischen Armeechef Asim Munir habe man besprochen, welche Maßnahmen nötig seien, um die iranischen Angriffe auf Saudi-Arabien zu stoppen, sagte der saudische Verteidigungsminister Chalid bin Salman auf X. Weitere Details wurden nicht genannt.