Renk Group AG: Sevinc Sagel, Verkauf
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 55,51 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -5,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,93 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +29,71 %/+36,91 % bedeutet.
