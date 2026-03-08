Übernahmefantasie bei Grand City Properties: Großaktionär Aroundtown will mehr!

Nach Einschätzung der Berenberg Bank profitierte das Unternehmen weiterhin von robusten Fundamentaldaten am deutschen Wohnungsmarkt sowie von seinem Immobilienportfolio in London. Die Analysten bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung für die Aktie und sehen mit einem Kursziel von 13,50 Euro weiteres Aufwärtspotenzial.

Die Wohnimmobiliengesellschaft Grand City Properties hat solide Geschäftszahlen für das Jahr 2025 vorgelegt und rückt gleichzeitig durch ein Übernahmeangebot ihres größten Aktionärs in den Fokus der Anleger.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Grand City Properties Nettomieteinnahmen von 428,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag bei 339,6 Millionen Euro, während der operative Gewinn (FFO I) rund 187,8 Millionen Euro erreichte. Damit bewegte sich das Ergebnis im Rahmen der Unternehmensprognose.

Operativ zeigte sich das Portfolio stabil. Die Mieten auf vergleichbarer Basis stiegen im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent. Gleichzeitig sank die ohnehin niedrige Leerstandsquote weiter auf 3,6 Prozent. Analysten sehen insbesondere die Londoner Immobilien als wichtigen Profitabilitätstreiber, da dort deutlich höhere Mieten erzielt werden als im deutschen Portfolio.

Auch bei den Immobilienwerten gab es positive Entwicklungen. Die externe Bewertung des Portfolios führte zu einer Wertsteigerung von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Nettovermögenswert je Aktie erhöhte sich damit auf 25,60 Euro.

Parallel dazu kündigte der größte Aktionär Aroundtown ein freiwilliges Umtauschangebot für die Aktionäre von Grand City Properties an. Ziel ist es, den Anteil am Unternehmen deutlich zu erhöhen. Für jede Grand-City-Aktie sollen Investoren vier Aroundtown-Aktien erhalten. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von rund 6,6 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinn (FFO I) zwischen 175 Millionen und 185 Millionen Euro. Analysten sehen damit weiterhin stabile Erträge in einem Markt, der von Wohnraummangel und strukturell hoher Nachfrage geprägt bleibt.

Grand City Properties (GCP) unterscheidet sich von klassischen Bestandshaltern durch einen aktiven Wertschöpfungsansatz: Das Unternehmen spezialisiert sich darauf, Wohnimmobilien mit Leerstand oder Sanierungsstau in soliden Lagen zu erwerben und diese durch gezielte Modernisierungen sowie effizientes Management operativ aufzuwerten. Diese Strategie des "Kaufens, Optimierens und Behaltens" sorgt für einen organischen Wertzuwachs, der über die reine Marktentwicklung hinausgeht. Zudem bietet GCP Anlegern durch ein starkes Portfolio in London eine seltene geografische Diversifikation innerhalb des Sektors, was Schutz gegen rein deutsche regulatorische Risiken bietet und den Zugang zu einem international liquiden Markt sichert.

Für Anleger ist zudem die Rückkehr zu einer attraktiven Dividendenpolitik im Jahr 2026 entscheidend: Dank stabiler Cashflows und einer effizienten Kostenstruktur bietet die Aktie bei moderater Bewertung das Potenzial für hohe Ausschüttungsrenditen. Mit einem KGV von knapp unter 4 ist die Aktie derzeit deutlich günstiger als die Papiere von Vonovia, LEG oder TAG.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



