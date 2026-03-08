Der Index-Exit, der bei Aufnahme schon absehbar war ⏳

Mein "Small-Cap-Moment der Woche" ist leider ein Beispiel für bürokratische Absurdität am Kapitalmarkt: Der Fall PSI Software.

Die Chronologie der Ereignisse lässt einen kopfschüttelnd zurück und zeigt, wie weit Index-Logik und Marktrealität manchmal auseinanderliegen:

1️⃣ 13. Oktober 2025: Warburg Pincus gibt das offizielle Übernahmeangebot für PSI Software bekannt – inklusive der klaren Ankündigung eines Delistings nach Vollzug.

2️⃣ 28. November 2025: Vorstand und Aufsichtsrat von PSI empfehlen den Aktionären die Annahme des Angebots.

3️⃣ 1. Dezember 2025: Die Summe aus angenommenen Aktien zuzüglich der Aktien der Bieterin sowie mit ihr handelnden Personen erreicht bereits 63,41%. Die Mindestschwelle von 50% ist damit klar überschritten.

4️⃣ 3. Dezember 2025: Trotz dieser glasklaren Ausgangslage verkündet STOXX die Aufnahme der PSI-Aktie in den SDAX (wirksam zum 22.12.).

𝗗𝗮𝘀 𝗘𝗿𝗴𝗲𝗯𝗻𝗶𝘀?

Ein Unternehmen, dessen Free Float gerade massiv wegschmilzt, wird in einen Index aufgenommen. Das zwingt sowohl passive Produkte (ETFs) als auch indexnahe aktive Investoren dazu, in eine Aktie zu investieren, die faktisch schon vor dem "Exit" steht.

𝗗𝗶𝗲 𝗤𝘂𝗶𝘁𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗺 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲:

Nur drei Monate nach der Aufnahme wurde bekanntgegeben, dass PSI per 23.03.2026 den SDAX wieder verlassen muss.

𝗘𝗶𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝗳𝗲𝗵𝗹𝗲𝗿 𝗺𝗶𝘁 𝗔𝗻𝘀𝗮𝗴𝗲!

Das ist leider kein Einzelfall. Wir haben dieses Muster in der Vergangenheit bereits bei MorphoSys, der Software AG und der Deutsche Wohnen gesehen.

Es macht schlichtweg keinen Sinn, Firmen in einen Auswahlindex aufzunehmen, bei denen eine erfolgreiche Übernahme und ein anschließendes Delisting bereits absehbar sind.

Das verursacht:

▶️ Unnötige Transaktionskosten für Anleger und Fonds.

▶️ Verzerrte Index-Gewichtungen, da der reale Streubesitz oft gar nicht mehr den Index-Kriterien entspricht.

▶️ Einen Imageverlust für die Professionalität des deutschen Finanzplatzes.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Ist gleichzeitig eine Forderung. Befindet sich ein Unternehmen in einem laufenden Übernahmeprozess mit angekündigter Delisting-Absicht und ist aufgrund der Faktenlage (wie hier mit 63,41% deutlich über der Mindestschwelle von 50%) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einem erfolgreichen Abschluss auszugehen, sollte eine Neuaufnahme nicht umgesetzt werden.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München