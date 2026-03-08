    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    Explosiver Ölpreis treibt Preise an: Drohen Engpässe bei Toilettenpapier?

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Die jüngste Aufwärtsbewegung beim Rohölpreis wirkt wie ein Katalysator für eine breite Kosten‑ und Angebotsinflation: Höhere Treibstoffpreise verteuern nicht nur das Füllen des Tanks, sondern erhöhen Transport‑ und Energieaufwendungen entlang kompletter Lieferketten. Unternehmen geben diese Mehrkosten vielfach an Verbraucher weiter, was den Inflationsdruck verstärkt und die Konjunktur sensibel macht. Politische Unsicherheiten im Nahen Osten, insbesondere Angriffe auf den Iran und die damit verbundene Behinderung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, haben die Volatilität an den Energiemärkten befeuert. Kurzfristig wirkten fallende Ölpreise etwas entlastend, gleichzeitig prüfen Staaten wie die USA Maßnahmen – etwa begrenzte Erlaubnisse für indische Raffinerien zum Einkauf russischen Öls – um Angebotsengpässe zu mildern.

    Für Konsumgüter mit energie‑ und rohstoffintensiver Produktion, etwa Toilettenpapier, ergeben sich konkrete Risikoquellen. Die Herstellung von Hygienepapieren verbraucht viel Energie; steigende Energiepreise heben die Produktionskosten. Hinzu kommt eine mögliche Störung der Rohstoffzufuhr: In den USA könnten deutlich höhere Zölle auf kanadisches Nadelholz, wie angekündigt, die Einfuhrkosten massiv erhöhen und Lieferketten aus dem Gleichgewicht bringen. In Deutschland meldete die Papierindustrie 2025 einen Rückgang der Produktion bei Hygienepapieren um 2,8 Prozent, während Pappverpackungen vom Online‑Handel profitierten. Anders als in der Corona‑Erstphase gibt es derzeit zwar keine flächendeckenden Hamsterkäufe, wohl aber regionales Horten und Warteschlangen an Tankstellen, wo Spritpreise vergleichsweise niedrig waren.

    An den Finanzmärkten spiegeln sich diese Unsicherheiten: Der DAX pendelte um die Marke von 24.000 Punkten, zeigte Erholungsversuche nach geopolitischen Schocks, bleibt aber anfällig für neue Nachrichten. Für Marktteilnehmer sind neben Ölpreisen vor allem US‑Konjunkturdaten relevant, weil sie die Zinspolitik der Fed und damit Risikoabschläge beeinflussen. Institutionelle Analysen betonen sowohl kurzfristige als auch strukturelle Maßnahmen zur Stabilisierung der Energiemärkte.

    Parallel dazu wächst die Debatte über Corporate Governance: Der Anlegerschutzverein DSW kritisiert, dass viele DAX‑Konzerne weiterhin ausschließlich virtuelle Hauptversammlungen abhalten. Investorenforen und Aktivistengruppen fordern mehr Präsenz‑ oder Hybridformate, um Aktionärsrechte zu schützen und den Dialog mit dem Management zu gewährleisten.

    Fazit: Steigende Energiepreise erhöhen das Risiko für nachgelagerte Preisweitergaben und potenzielle Angebotsengpässe, konkrete Engpässe bei Produkten wie Toilettenpapier sind möglich, hängen aber entscheidend von Zollpolitiken, kurzfristigen Marktinterventionen und dem Verbraucherverhalten ab.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Verfasst von wO Newsflash
