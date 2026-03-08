    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Lufthansa übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz, Dividendenplus und Kursboom

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Lufthansa hat mit ihren Geschäftszahlen für 2025 die Markterwartungen übertroffen und Anleger positiv überrascht. Das bereinigte operative Ergebnis (Adjusted EBIT) stieg um rund 19 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro, die operative Marge verbesserte sich von 4,4 auf 4,9 Prozent. Treiber der Ergebnisverbesserung waren ein stabilerer Flugbetrieb, spürbar niedrigere Treibstoffkosten sowie stringente Kostendisziplin und laufende Sparprogramme – insbesondere bei der Kernmarke Lufthansa Airlines. Die Konzernerlöse kletterten um fünf Prozent auf einen Rekordwert von 39,6 Milliarden Euro. Dennoch sank der Nettogewinn leicht um drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro; der Konzern führt das auf negative Steuereffekte zurück.

    Operativ zeigte sich eine deutliche Entspannung: Entschädigungszahlungen für Ausfälle und Verspätungen gingen massiv zurück – nachdem diese 2024 noch 843 Millionen Euro betrugen, sanken sie 2025 um 362 Millionen Euro. Die Kernmarke kehrte nach Verlusten wieder in die Gewinnzone zurück und erzielte eine operative Rendite von knapp einem Prozent. Parallel forcierte Lufthansa die Umstrukturierung: Höhere Nutzung kostengünstiger Tochtergesellschaften wie Discover und Lufthansa City Airlines, restrukturierte Personalstrukturen und die Modernisierung der Flotte sollen die Kostenbasis weiter senken. In den kommenden zwei Jahren rechnet der Konzern mit nahezu wöchentlichen Auslieferungen neuer Langstreckenmaschinen, darunter Boeing-787-Jets.

    Für die Aktionäre kündigte der Aufsichtsrat eine Anhebung der Dividende um zehn Prozent auf 33 Cent je Aktie an. Die Börse reagierte prompt: Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen um mehr als drei Prozent zu. Kritische Stimmen bemängeln dennoch, dass trotz hohem Umsatz und Beschäftigungsumfang die Rentabilität moderat bleibt; Personalkosten hätten um rund 600 Millionen Euro zugelegt, Gewinn je Aktie sei leicht gesunken.

    Strategisch reagiert Lufthansa auf geopolitische Verwerfungen im internationalen Luftverkehr, ausgelöst durch den Krieg im Iran: Die Airline prüft zusätzliche Langstreckenverbindungen nach Asien und Afrika (unter anderem Singapur, Indien, China, Südafrika) und stärkt damit ihre Präsenz, sollte es zu dauerhaften Rückzügen einiger Golf-Carrier kommen. Gleichzeitig mahnt das Management zur Vorsicht: Für 2026 plant die Fluggesellschaft ein Kapazitätsplus von rund vier Prozent und erwartet Umsatz- sowie Ergebnissteigerungen „deutlich über“ dem Niveau von 2025, sieht sich aber höheren Unsicherheiten ausgesetzt – etwa durch mögliche Störungen der Öllieferungen rund um die Straße von Hormus.

    Langfristig bleibt das Ziel ambitioniert: eine operative Marge von acht bis zehn Prozent bis 2028–2030. Arbeitskämpfe und geopolitische Risiken könnten diesen Pfad jedoch weiter erschweren.



    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 8,214EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



